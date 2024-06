Aperte le selezioni per entrare nelle forze speciali dell’Esercito

È stata indetta la selezione di personale per il 2024 finalizzata ad arruolare nuove leve nei tre reggimenti delle forze speciali dell’Esercito Italiano (9° rgt. d’ass. par “Col Moschin”, 185° rgt. Acquisizione Obiettivi “Folgore” e 4° rgt. alp. par. “Ranger”) . L’iter selettivo, giunto alla 43esima edizione, è aperto a tutte le categorie in possesso dei requisiti previsti e rappresenta un’occasione irripetibile per chi desidera mettersi alla prova ed entrare a far parte delle unità d’elite della Forza Armata.

I candidati idonei, dopo aver presentato domanda tramite la propria catena di comando, saranno convocati dal Comando delle Forze Speciali dell’Esercito per sostenere una prima fase selettiva di due settimane presso il Centro Addestramento Operazioni Speciali di Pisa.

Il superamento di questa prima selezione, che prevede prove fisiche e di tirocinio, consentirà di accedere ai corsi per diventare “Incursore”, “Acquisitore Obiettivi” o “Ranger” a seconda della specializzazione scelta. Si tratta di un’opportunità unica per mettersi al servizio del Paese e far parte di reparti d’eccellenza apprezzati in tutto il mondo.

I candidati dovranno dimostrare determinazione, preparazione fisica e mentale fuori dal comune, oltre che spirito di sacrificio e di abnegazione. Le selezioni sono dure ma l’orgoglio di indossare l’uniforme e il basco amaranto delle forze speciali ripaga di ogni sforzo.

