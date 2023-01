Maresciallo dei carabinieri assolto dall’accusa di molestie alle colleghe

Un maresciallo dell’Arma dei carabinieri, quarant’enne, accusato di molestie da due colleghe è stato assolto ieri a Palazzo di Giustizia. I fatti risalgono al 2018. Le due donne presentarono una denuncia per decine di messaggi ricevuti via Telegram e WhatsApp, chiamate ambigue, allusioni e proposte di appuntamenti. Una delle donne aveva avuto una relazione con il maresciallo e raccontò agli inquirenti di sms continui ed insistenti dopo la fine della storia. Al termine del processo, durato otto udienze, l’uomo è stato assolto dai giudici perché il fatto non sussiste: il suo legale ha affermato sulla Stampa che il processo ha dato l’opportunità al maresciallo di ottenere l’assoluzione piena e non procedurale in modo da essere completamente riabilitato professionalmente.

