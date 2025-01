CARABINIERI, NUOVO CODICE DELLA STRADA: “AGGIORNATI, MA NEL TUO TEMPO LIBERO”

Sono recentemente entrate in vigore modifiche sostanziali al Codice della Strada. Stretta su guida in stato d’ebbrezza, cellulari, monopattini. Aumentano sanzioni e casistiche. I Carabinieri, tra primi controllori su strada, devono essere aggiornati. Sembrerebbe logico. Invece…

Il Comando Generale annuncia un corso gratuito sulle nuove norme in collaborazione con una società specializzata del settore. Ma c’è il rovescio della medaglia: si partecipa solo fuori servizio. Un aggiornamento professionale essenziale viene così degradato a “concessione benevola”, da svolgere nel tempo libero. Come se conoscere le leggi da applicare fosse un optional.

“Si tratta di corsi di formazione professionale che dovrebbero essere svolti in orario di servizio e non gravare sul tempo libero dei militari”, queste le parole del Nuovo Sindacato Carabinieri che mette in luce la criticità di una decisione che rischia di limitare l’accesso all’aggiornamento professionale, fondamentale per l’operatività quotidiana.

Da una parte si chiedono più controlli e professionalità, dall’altra si relega l’aggiornamento al tempo libero. Un controsenso che rischia di creare disparità tra chi può permettersi di partecipare e chi no. La formazione, da pilastro del servizio, diventa privilegio per pochi.

Vista l’impossibilità di molti carabinieri di partecipare al corso di aggiornamento liberi dal servizio, proponiamo questa tabella riassuntiva delle principali modifiche al Codice della Strada. La consultazione di questi dati non sostituisce la formazione professionale ma può essere un utile strumento di supporto operativo nell’immediato.

Area Violazioni e Sanzioni Note Operative e Novità

Uso dispositivi elettronici – Multa: €250-1.000

– Recidiva: fino a €1.400

– Sospensione: 7-15 giorni

– Recidiva: fino a 3 mesi

– Decurtazione: 8-10 punti – Sospensione immediata se <10 punti

– Include smartphone, tablet, notebook

– Raddoppio sospensione se incidente

Alcol e Guida 0,5-0,8 g/l:

– €573-2.170

– Sospensione 3-6 mesi



0,8-1,5 g/l:

– €800-3.200

– Arresto fino a 6 mesi

– Sospensione 6-12 mesi



>1,5 g/l:

– €1.500-6.000

– Arresto 6-12 mesi

– Sospensione 1-2 anni – Alcolock obbligatorio >0,8 g/l

– Codici 68/69 su patente

– -10 punti per ogni violazione

– Tasso zero per neopatentati

– Raddoppio sanzioni se incidente

Stupefacenti – Revoca immediata patente

– Sospensione 3 anni

– No nuova patente per 3 anni – Basta positività al test

– Test salivari in strada

– Esclusi casi certificati di terapia

– Possibile fermo in strutture sanitarie

Velocità 10-40 km/h oltre:

– €173-694

Recidiva in centro abitato:

– €220-880

– Sospensione 15-30 giorni – Multiple multe stesso tratto: vale la più grave +1/3

– Autovelox: cartello 1 km prima

– No autovelox zone 30 km/h

– No cumulo sanzioni in 1 ora

Neopatentati – Limite potenza: 75kW/t

– Max potenza: 105kW – Limiti per 3 anni (non più 1)

– Tasso alcol zero

– Foglio rosa: esercitazioni obbligatorie

Sospensioni Brevi Base:

– 7 giorni (>10 punti)

– 15 giorni (<10 punti)

Con incidente:

– Raddoppio durata Applicabile per:

– Semaforo rosso

– Contromano

– Precedenza

– Sorpasso vietato

– Distanza sicurezza

– Cellulare

Monopattini Senza assicurazione:

– €100-400

Senza indicatori:

– €200-800 Obbligatori:

– Targa

– Assicurazione

– Casco

– Frecce

– Max 50 km/h

– Solo aree urbane

Biciclette Distanza sorpasso:

– Minimo 1,5 metri – Nuove tutele per ciclisti

– Potenza max e-bike: 250W

– Velocità max: 30 km/h