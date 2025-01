CARABINIERI, UN IMPROVVISO MALORE SPEZZA LA VITA DI ROBERTO BORTOT

L’ULTIMO ALLARME

La comunità dell’Agordino piange la scomparsa improvvisa di Roberto Bortot, 51 anni, storico carabiniere che per oltre due decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio bellunese. Il dramma si è consumato ieri mattina all’ospedale San Martino di Belluno, dove Bortot è stato stroncato da un infarto nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.

LA CORSA DISPERATA

L’allarme era scattato venerdì pomeriggio quando, colto da un malore nella sua abitazione di Listolade nel comune di Taibon Agordino, sono intervenuti i soccorsi sanitari e l’elisoccorso Falco 2. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino, le sue condizioni sono apparse subito critiche.

UNA VITA NELL’ARMA

Originario di Libano di Sedico, Bortot aveva intrapreso la sua carriera militare nella prestigiosa Brigata Folgore, per poi entrare nell’Arma dei Carabinieri. Dopo un’esperienza formativa di sette anni a Santa Cristina d’Aspromonte, in Calabria, era tornato nella sua terra natale, prestando servizio nella caserma di Agordo fino a due anni fa, quando un infortunio a cavallo lo aveva costretto al congedo anticipato.

L’UOMO DIETRO LA DIVISA

Chi lo conosceva lo ricorda come un uomo mite e gioviale, appassionato di caccia, pesca e mondo equestre. Negli ultimi anni aveva scoperto anche l’amore per il ciclismo, dedicandosi a una vita tranquilla nella sua amata Listolade, dove risiedeva con la compagna Katia Benvegnù.

IL RICORDO DELLA COMUNITÀ

“Una persona sempre aperta al dialogo e disponibile verso tutti”, lo ricordano gli ex colleghi della caserma di Agordo, dove si era distinto per professionalità e dedizione al servizio. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità agordina, dove era stimato sia per il suo ruolo istituzionale che per le sue qualità umane.

Lascia nel dolore la madre Paolina Da Rold, la sorella Katia e la compagna. La data delle esequie non è stata ancora fissata.

