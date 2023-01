Concorso per entrare nell’Arma dei Carabinieri: c’è tempo fino all’11 febbraio per fare domanda

C’è ancora qualche giorno di tempo per partecipare al concorso per l’ammissione al 205° Corso dell’Accademia Militare di Modena per la formazione di base di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. È prevista, infatti, per l’11 febbraio, la scadenza per la presentazione delle domande. I requisiti per la partecipazione sono: l’essere cittadini italiani, l’aver compiuto il 17° anno d’età, senza aver superato il 22° anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Possono partecipare concorrenti, di entrambi i sessi, che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, prima della presentazione al corso, il diploma di scuola secondaria.I vincitori del concorso verranno formati, per due anni, all’Accademia di Modena e, per i successivi tre, alla Scuola Ufficiali di Roma. All’esito dell’iter addestrativo, gli ufficiali conseguiranno la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Un percorso altamente formativo e stimolante, all’esito del quale gli Ufficiali verranno impiegati in tutte le articolazioni dell’Arma, diversificando le proprie esperienze e operando in diversi contesti geografici, sia in Italia che all’estero, acquisendo nuove conoscenze e sperimentando l’impagabile sensazione di sentirsi, ogni giorno, utili alla gente. Tutte le informazioni di dettaglio sul bando di concorso possono essere reperite sul sito istituzionale www.carabinieri.it e in tutte le Stazioni dell’Arma.

