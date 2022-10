Concorso Polizia di Stato aperto anche ai civili: bando, posti e requisiti

Vuoi diventare un agente di polizia? Allora non perdere questa occasione e partecipa al concorso, aperto a tutti, che è stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”. Si tratta del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 settembre 2022.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 5 ottobre 2022 alle ore 23.59 del 3 novembre 2022, utilizzando la procedura informatica disponibile.

I requisiti partecipazione sono i seguenti:

Cittadinanza italiana;

Possesso dei diritti civili e politici;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente;

Aver compiuto il 18º anno di età e non aver compiuto il 26º anno di età. Attenzione : in caso di effettivo servizio militare il limite è elevato di tre anni;

: in caso di effettivo servizio militare il limite è elevato di tre anni; Possesso delle qualità di condotta;

Idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Motivi invece di esclusione sono la mancanza di idoneità psico-fisica, ma anche espulsi o prosciolti da autorità d’ufficio, licenziati dal lavoro nelle pubbliche amministrazioni a seguito di un procedimento disciplinare o chi ha riportato una condanna, anche se non definitiva.

LEGGI ANCHE Quanto guadagna un poliziotto? Stipendio aggiornato al 2022

Prove del concorso

Le fasi di svolgimento del concorso per i 1.188 allievi agenti di Polizia saranno suddivise in:

prova d’esame scritta

prova di efficienza fisica

accertamenti dell’idoneità psico-fisica

accertamenti del idoneità attitudinale

La prova d’esame scritta consiste nel rispondere a un questionario con risposte a scelta multipla. Si tratta di domande su argomenti di cultura generale, oltre che sull’accertamento di un livello di conoscenza della lingua inglese base, così come per le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. La prova scritta sarà sostenuta il 25 novembre 2022 e il candidato dovrà presentarsi munito di un documento d’identità e della tessera sanitaria.

In seguito saranno convocati i primi 2.400 candidati risultati idonei alla prova scritta per la prova di efficienza fisica, che avverrà il 17 gennaio 2023. La prova di idoneità fisica richiede il superamento degli esercizi ginnici sotto riportati:

Fig.1 Tabella idoneità fisica (prove da superare)

L’accertamento psico-fisico comporta invece un esame clinico e una valutazione psichica. Per l’assunzione nella Polizia di Stato sono considerate non idonee imperfezioni e infermità, oltre alle alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati quali tatuaggi o altri interventi di alterazione permanente dell’aspetto fisico.

Infine gli accertamenti attitudinali corrispondono all’idoneità nello svolgimento di compiti connessi all’attività e al ruolo da rivestire. Si tratta di una serie di test, tra cui un colloquio.

Bando

Guida alla compilazione della domanda