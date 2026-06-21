Droni, l’Italia blinda l’alleanza Leonardo-Baykar: sì del Governo alla joint venture, ma con paletti NATO e Golden Power

Il via libera di Roma che pesa sulla difesa europea

Il Governo italiano ha autorizzato la joint venture tra Leonardo e la turca Baykar per lo sviluppo e la produzione di droni di nuova generazione, ma lo ha fatto esercitando i poteri speciali del Golden Power e imponendo specifiche prescrizioni. La notizia segna un passaggio industriale e strategico di rilievo per il comparto della difesa nazionale: l’Italia apre alla cooperazione con uno dei protagonisti mondiali dei sistemi a pilotaggio remoto, ma al tempo stesso blinda tecnologie, informazioni sensibili e direttrici commerciali.

L’operazione prevede una partecipazione paritetica tra i due gruppi, con Leonardo e Baykar impegnate in una collaborazione al 50%. L’obiettivo è costruire una piattaforma industriale capace di intercettare un mercato che Leonardo stima possa valere circa 100 miliardi di euro nel prossimo decennio. Una cifra che spiega perché il dossier sia finito al centro dell’attenzione politica, industriale e militare: i droni non sono più una nicchia tecnologica, ma uno degli assi portanti della trasformazione della guerra contemporanea.

Leonardo cerca spazio nel mercato da 100 miliardi

Per Leonardo, la joint venture rappresenta una mossa per rafforzare la propria presenza in un settore destinato a crescere rapidamente. Il mercato dei sistemi aerei senza pilota, in particolare quelli destinati ad applicazioni militari e di sicurezza, è considerato uno dei segmenti più dinamici della difesa. La società italiana punta a entrare con maggiore forza in una filiera dove contano non solo la capacità di progettazione, ma anche l’integrazione di sensori, software, comunicazioni sicure, sistemi di missione e manutenzione.

La scelta di allearsi con Baykar risponde a una logica industriale precisa. Il gruppo turco è oggi uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di droni e ha costruito negli ultimi anni una posizione di primo piano nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto. L’accordo punta quindi a combinare le competenze tecnologiche di Leonardo con l’esperienza industriale di Baykar in un comparto che richiede velocità di sviluppo, capacità produttiva e adattamento operativo.

Il baricentro dell’intesa sarà lo sviluppo e la produzione di droni di nuova generazione, con il coinvolgimento di diversi siti produttivi italiani. Il dato industriale è centrale: l’operazione non si limita a un accordo commerciale, ma entra nella dimensione manifatturiera e tecnologica del sistema Paese, con potenziali ricadute sulla catena produttiva nazionale della difesa.

Baykar, il partner turco diventato centrale nei droni

Per Roma, la collaborazione con un partner di questo peso rappresenta insieme un’opportunità e una questione sensibile. Opportunità, perché consente a Leonardo di accelerare in un mercato strategico. Questione sensibile, perché il settore riguarda tecnologie duali e militari, informazioni classificate e possibili esportazioni verso Paesi terzi. È qui che entra in gioco il Golden Power, lo strumento con cui il Governo può autorizzare, condizionare o bloccare operazioni che coinvolgono asset ritenuti strategici per la sicurezza nazionale.

Il messaggio politico è chiaro: l’Italia intende partecipare alla corsa globale ai droni, ma senza perdere il controllo sulle tecnologie critiche e sulle destinazioni finali dei sistemi prodotti.

Golden Power, il sì condizionato dell’esecutivo

L’autorizzazione governativa non è un via libera ordinario. L’esecutivo ha esercitato i poteri di Golden Power introducendo vincoli specifici sulla tutela delle tecnologie strategiche e delle informazioni classificate. In un settore come quello dei droni militari, queste prescrizioni riguardano il cuore stesso della sovranità tecnologica: software, sistemi di comunicazione, architetture di missione, dati sensibili e know-how industriale.

Le condizioni imposte dal Governo puntano a evitare dispersioni di informazioni strategiche e a garantire che le attività della joint venture restino compatibili con gli interessi nazionali e con il quadro di sicurezza euro-atlantico.

Tra le prescrizioni più rilevanti figura anche l’obbligo di indirizzare le attività commerciali internazionali verso Paesi allineati alle politiche dell’Unione Europea e della NATO. In altre parole, la futura proiezione commerciale dei droni sviluppati dalla joint venture dovrà muoversi entro una cornice geopolitica precisa, evitando sbocchi incompatibili con le posizioni europee e atlantiche.

Export sotto controllo: il confine politico dell’operazione

Il vincolo sulle esportazioni è uno dei passaggi più delicati. I droni non sono semplici prodotti tecnologici: sono piattaforme militari e di intelligence, strumenti di sorveglianza, ricognizione e potenzialmente di attacco. Per questo il Governo ha scelto di subordinare l’operazione a regole stringenti sulle destinazioni commerciali.

L’obbligo di orientare le attività internazionali verso Paesi allineati alle politiche UE e NATO indica che Roma vuole evitare ambiguità sulla collocazione strategica della joint venture. La nuova entità industriale potrà rappresentare un moltiplicatore di capacità per Leonardo e Baykar, ma non dovrà diventare un canale commerciale fuori controllo in un settore ad alta sensibilità militare.

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