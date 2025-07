Leonardo punta al trono della cyber security europea: acquisita Axiomatics AB

La corsa alla leadership cyber si fa seria

Leonardo non rallenta e rilancia con un’acquisizione che punta dritto al cuore della cyber security europea. Il colosso italiano della difesa e dell’aerospazio ha annunciato l’acquisto del 100% della svedese Axiomatics AB, player strategico nella sicurezza digitale e unico in Europa a offrire una piattaforma Zero Trust basata su ABAC (Attribute-Based Access Control).

Una mossa chirurgica che rafforza la posizione di Leonardo nel settore Trusted Cyber Security e consolida l’ambizione di contribuire in modo concreto all’autonomia digitale dell’Europa.

Zero Trust, massima fiducia (ma verificata)

Con Axiomatics, Leonardo introduce nel proprio portafoglio una tecnologia chiave per architetture Zero Trust, l’approccio secondo cui nessun accesso è implicitamente sicuro. Ogni operazione, ogni richiesta, ogni interazione deve essere verificata: la fiducia si conquista, non si presume.

Un principio che è già al centro della GCC Platform (Global Cybersecurity Center) di Leonardo, la piattaforma pensata per una cyber observability totale in grado di anticipare le minacce digitali sempre più sofisticate e pervasive. L’integrazione con Axiomatics permetterà di offrire controlli dinamici e granulari sugli accessi, cruciali per clienti mission-critical come difesa, pubblica amministrazione e infrastrutture strategiche.

Terzo colpo in pochi mesi: Leonardo non si ferma

Quella di Axiomatics non è un’operazione isolata. È il terzo tassello, in pochi mesi, di una strategia M&A che parla chiaro: Leonardo vuole dominare la scena cyber europea.

Dopo il partenariato con la danese Arbit per la protezione dei dati in contesti multi-dominio e l’accordo per rilevare il 24,55% della finlandese SSH Communications Security Corporation, l’operazione svedese si inserisce in una precisa rotta verso Nord. A ciò si aggiunge anche la partecipazione nella start-up svedese CanaryBit, specializzata in confidential computing e sicurezza dell’AI.

Il messaggio è evidente: Leonardo non si limita a espandersi, costruisce un ecosistema cyber solido e interoperabile.

Axiomatics: il fiore all’occhiello del controllo degli accessi

Fondata nel 2006 a Stoccolma, con una presenza anche nel Nord America, Axiomatics rappresenta una rara eccellenza europea nel campo del controllo dinamico degli accessi. La sua piattaforma ABAC consente di regolare in modo capillare chi può fare cosa, quando, dove e perché — un controllo essenziale in ambienti critici dove ogni variabile può fare la differenza.

L’integrazione nel network Leonardo significa espansione commerciale globale per Axiomatics, e per Leonardo una nuova arma per intercettare le crescenti esigenze di sicurezza dei dati nei settori più sensibili.

Un’acquisizione sotto osservazione: FDI e autorizzazioni

Il perfezionamento dell’acquisizione è ancora sub iudice: l’operazione sarà soggetta all’approvazione delle autorità svedesi e ad altri vincoli tipici delle operazioni strategiche internazionali, in particolare nel campo della difesa e della sicurezza informatica. Leonardo è stata assistita da PwC, partner già noto in precedenti operazioni M&A del gruppo.

Cyber Sovereignty: obiettivo Europa

Il rafforzamento del perimetro cyber di Leonardo si inserisce nel più ampio obiettivo strategico di sovranità tecnologica europea, un tema caldo che va oltre la difesa per toccare economia, infrastrutture e democrazia digitale.

Con questa mossa, Leonardo prova a imporsi come hub tecnologico del continente: non solo un integratore di sistemi, ma un costruttore di architetture digitali sovrane, autonome e resilienti.

