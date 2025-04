“Lei non è in grado di fare il comandante, se ne vada”: Scajola e i vigili “fuori dai c…..” nel processo che scuote Imperia

Le accuse contro l’ex ministro

Claudio Scajola, ex ministro e attuale sindaco di Imperia, è al centro di un processo giudiziario che sta attirando l’attenzione sulla costa ligure. Come riporta Mattia Mangraviti in un estratto pubblicato su “La Stampa”, l’udienza tenutasi questa mattina presso il tribunale di Imperia ha portato alla luce dettagli inquietanti su presunte pressioni esercitate sull’ex comandante della polizia municipale.

I toni accesi nelle conversazioni

Secondo quanto emerso in aula, Scajola avrebbe utilizzato toni particolarmente accesi in diverse conversazioni: “Quei vigili li mandi via subito fuori dai c…” e “Lei non è in grado di fare il comandante, se ne vada” sono alcune delle frasi riportate durante la testimonianza, come cita testualmente Mangraviti nell’articolo. L’ex ministro deve rispondere dell’accusa di favoreggiamento, per aver presumibilmente tentato di interrompere un’operazione di polizia giudiziaria.

Il caso degli abusi edilizi

Il caso ruota attorno a un sopralluogo per verificare possibili abusi edilizi in un terreno di proprietà del meccanico Maiolino, dove quest’ultimo stava trasferendo la propria officina. Secondo l’estratto de “La Stampa”, Scajola avrebbe cercato di impedire i controlli, interferendo con il normale svolgimento delle attività di polizia giudiziaria.

La testimonianza dell’ex comandante

La testimonianza chiave è arrivata da Aldo Bergaminelli, ex comandante della polizia locale, sentito come testimone. Come riporta l’articolo di Mangraviti, Bergaminelli ha rivelato ai giudici l’esistenza di altre due telefonate in cui il sindaco gli avrebbe chiesto favori impropri: annullare una multa per divieto di sosta a un commerciante e non procedere con una denuncia per resistenza nei confronti di un cittadino imperiese. In entrambe le circostanze, l’ex comandante ha dichiarato di essersi opposto alle richieste ricevute.

