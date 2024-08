L’Arma del silenzio: sindacati dei Carabinieri sotto attacco per aver detto una scomoda verità sul contrasto al caporalato

In un colpo di scena degno di un thriller politico, quattro sindacati dei Carabinieri si trovano ora nel mirino delle autorità per aver osato alzare la voce contro il piano anti-caporalato della Ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. La vicenda, che ha il sapore amaro della repressione, si sta sviluppando in un crescendo di tensioni che minaccia di soffocare sul nascere la libertà sindacale appena conquistata dai militari.

Il caso Singh: la scintilla che ha acceso la polemica

Il casus belli? La tragica morte del bracciante indiano Satnam Singh, vittima di un incidente in un’azienda dell’Agro Pontino. Questo evento ha scatenato una tempesta di critiche al piano Calderone, considerate troppo pungenti da chi siede ai piani alti. La risposta non si è fatta attendere: il Comando generale dei Carabinieri e lo Stato maggiore della Difesa hanno avviato procedimenti che potrebbero concludersi con la revoca dell’accreditamento dei sindacati.

Le voci del dissenso

Le voci del dissenso si levano corali dai vari sindacati. L’USMIA, attraverso il Segretario Nazionale Giuseppe La Fortuna, ha definito la disposizione della Ministra un “provvedimento slogan” che darà “il colpo di grazia” alle Stazioni Carabinieri, già oberate di compiti. UNARMA ha sottolineato l’impossibilità di formare adeguatamente il personale con brevi seminari, evidenziando la necessità di una formazione specializzata. Il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) ha denunciato quello che percepisce come un tentativo di “imbavagliare la libera attività sindacale”, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale di tali azioni.

L’Arma territoriale impreparata alla sfida?

Ma il vero scandalo emerge dalle denunce comuni dei sindacati. Con coraggio, hanno messo in luce una verità scomoda: l’Arma territoriale non è attrezzata per affiancare efficacemente gli ispettori del lavoro nella lotta al caporalato. Organici carenti, formazione inadeguata, risorse insufficienti. Queste le accuse lanciate, che ora rischiano di costare caro a chi le ha pronunciate.

La legge 46 del 2022, frutto di una lunga battaglia legale, aveva finalmente concesso ai militari il diritto di associarsi in sindacati. Ma ora, con un’interpretazione restrittiva delle norme, si rischia di trasformare questa conquista in una gabbia dorata. Il divieto di occuparsi di “materie concernenti l’ordinamento militare” potrebbe diventare un bavaglio per chi osa criticare le scelte dei vertici.

Antonio Tarallo dell’Usic propone una via d’uscita: interpretare le norme in modo da preservare la libertà di manifestazione del pensiero e di critica sindacale, tutelate dalla Costituzione. Ma sarà sufficiente per placare gli animi e evitare una pericolosa deriva autoritaria?

Il paradosso della repressione: chi teme davvero la lotta al caporalato?

In questo clima di tensione, emerge una domanda inquietante: chi ha più paura, i caporali o chi dovrebbe combatterli? La vicenda dei sindacati dei Carabinieri rischia di trasformarsi in un boomerang per la lotta al lavoro nero, lasciando i lavoratori più vulnerabili esposti a nuovi abusi.

Il ministro Crosetto al bivio: democrazia o autoritarismo?

Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto tiene in mano le sorti dei sindacati, l’Italia intera osserva, trattenendo il fiato. La posta in gioco va ben oltre le sigle sindacali: è la stessa credibilità della lotta al caporalato ad essere in bilico. In un Paese che si dice democratico, silenziare chi denuncia le falle del sistema è un lusso che non ci si può permettere. La vera sfida, ora, è trasformare le critiche in azioni concrete, senza soffocare le voci del dissenso. Solo così la lotta al caporalato potrà uscire dalle scartoffie ministeriali per diventare realtà nei campi e nelle fabbriche d’Italia.

