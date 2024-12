DRAMMA IN AERONAUTICA: UN ALTRO MILITARE SI TOGLIE LA VITA

Una nuova tragedia colpisce le Forze Armate italiane. Un graduato dell’Aeronautica Militare ha deciso di togliersi la vita nei giorni scorsi a Pisa, come riporta il sindacato militare USAMI Aeronautica.

Il fenomeno dei suicidi tra le fila militari continua a destare preoccupazione. “In un ambiente come quello militare, sottoposti a turni massacranti per mancanza di personale, paghe dei contrattualizzati sempre più povere, carriere senza sbocchi, aspirazioni personali puntualmente mortificate”, denuncia il sindacato, “e con una Forza Armata che pone tutti i suoi sforzi di prevenire i suicidi facendo fare un corso on line, i militari che si suicidano ormai non fanno nemmeno più notizia”.

LA PROPOSTA DEL SINDACATO

USAMI Aeronautica non si limita alla denuncia ma avanza proposte concrete per affrontare questa emergenza silenziosa. “Siamo convinti”, si legge nella nota sindacale, “che solo una periodica valutazione dello stress lavoro correlato, specificamente costruita per i lavoratori Militari, per la tipologia di impiego per le fasce d’età e di reddito possa fornire alla Sanità Militare gli strumenti necessari a prevenire le dinamiche interiori che portano un lavoratore in divisa a pensare che la morte possa essere una soluzione”.

Il sindacato pone così l’accento sulla necessità di un approccio sistemico al problema, che vada oltre le attuali misure considerate insufficienti, come i corsi online, e che tenga conto delle specifiche pressioni e condizioni di lavoro del personale militare.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI