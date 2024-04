Unarma: “Verificare se la Fiat Punto rispetta i requisiti di sicurezza per i Carabinieri”

“Visto che la city car Fiat Punto, come si apprende da recenti articoli dei mass media, non risulta aver preso neanche una stella agli ultimi crash test effettuati da Euro NCAP, si tratta del punteggio più basso mai assegnato dall’Ente indipendente europeo nella storia recente”.

Inizia così il comunicato diffuso da UNARMA dopo il tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 aprile lungo la strada che collega Eboli e Campagna, in cui hanno perso la vita due giovani carabinieri a bordo di una Fiat Punto in servizio.

“In altri termini, una tragedia ampiamente prevedibile, da quanto asserito da questi test, visto che la Punto attualmente in vendita è figlia del modello prodotto tra il 2005 e il 2012 che nel tempo ha beneficiato solo di un restyling, non interventi di sostanza” prosegue la dura nota del sindacato dei carabinieri, che mette sotto accusa la scarsa sicurezza della utilitaria ampiamente impiegata dall’Arma.

UNARMA punta il dito contro la sicurezza della Punto

Secondo UNARMA, la Fiat Punto non garantirebbe sufficienti standard di protezione agli occupanti in caso di impatto, esponendo a rischi eccessivi i militari. Da qui la richiesta al competente organismo di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro di effettuare verifiche urgenti sull’idoneità del mezzo.

Nel comunicato diffuso dopo l’incidente di Campagna, UNARMA ricorda che “Visto l’obbligo per l’organo di vigilanza di ispezionare l’attrezzatura da lavoro messa a disposizione dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle normative comunitarie, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di una o più requisiti essenziali di sicurezza informa immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. Vista, altresì, la chiara responsabilità del datore di lavoro prevista dell’art 71 del D.lgs.81/2008, in relazione alla quale risulterebbe potenzialmente responsabile penalmente/civilmente di eventuali danni/incidenti che potrebbero verificarsi (come nel caso di specie)”.

“Si ritiene necessario, attraverso la presente, richiedere l’intervento del competente organismo preposto alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dall’art. 13 c. 1 bis del D.lgs. 81/2008, affinché venga eseguita una puntuale verifica al riguardo” si legge ancora nel comunicato.

Dopo l’ennesimo incidente mortale che ha visto coinvolta una pattuglia dell’Arma, UNARMA pretende chiarezza sulla reale sicurezza della Fiat Punto, affinché non si ripetano più tragedie come quella di Campagna. Ora la palla passa agli organismi vigilanti, chiamati a verificare se il mezzo rispetti i requisiti di legge e tuteli davvero l’incolumità degli occupanti.

