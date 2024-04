Servizi segreti, Meloni nomina Valensise nuovo direttore generale dell’Aisi. Un capo che non viene dall’Arma e una carriera quasi tutta al Dis

«La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha nominato oggi Bruno Valensise quale nuovo direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), con decorrenza del mandato da venerdì 19 aprile», è quanto rende noto la Presidenza del Consiglio.

«La nomina da parte del Consiglio dei ministri di Bruno Valensise alla guida dell’Aisi, premia la competenza, l’esperienza e la conoscenza di un settore nevralgico per il Paese come quello dell’intelligence, acquisita sul campo, anche in qualità di vicedirettore vicario del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il governo fa una scelta di altro profilo e in continuità. Desidero fare i complimenti ed augurare buon lavoro al dottor Valensise, ringraziando allo stesso tempo il prefetto Mario Parente per come, in questi anni, ha onorato il suo importante e delicato ruolo», afferma la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

