Mattarella alla polizia: “Ferma condanna per le aggressioni agli agenti”

Le azioni della polizia di Stato, in un periodo di crescenti tensioni internazionali, spesso «presentano rischi personali, come avvenuto anche di recente. Ho manifestata la mia solidarietà e vicinanza al capo della polizia con la ferma condanna nei casi in cui vengano aggrediti agenti nello svolgimento dei loro compiti”» Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vertici della polizia di Stato.

E ha aggiunto il presidente: «Tra i compiti rilevanti dello svolgimento della vita democratica del Paese vi è la gestione dell’ordine e della sicurezza in occasione delle manifestazioni sul territorio nazionale. Ruolo delicato quello affidata dalla Repubblica alle forze di polizia il cui esercizio, assolto con una sperimentata capacità di coniugare diritto di riunione e manifestazione del pensiero è garanzia dell’incolumità delle persone e la tutela dei beni, ha visto l’anno scorso il conferimento con mio decreto della medaglia d’oro al valor civile per la dedizione profusa dagli uomini e dalle donne della polizia».

Mattarella ha poi detto: «L’opera quotidiana delle donne e degli uomini viene svolta per rinsaldare la cornice di sicurezza entro cui possa svilupparsi appieno l’esercizio della libertà costituzionale. Ne sorreggono e ne ispirano l’espletamento il principio di solidarietà e la finalità di rafforzare la coesione sociale, tanto più in una stagione che registra nuovi strumenti delle condizioni della vita sociale con grandi benefici ma anche con nuovi pericoli dovuti al loro utilizzo illecito da parte della criminalità come avviene nel web e nelle prospettive dell’intelligenza artificiale. Una stagione inoltre caratterizzata da tante tensioni internazionali che in parte si riverberano sugli assetti interni».

