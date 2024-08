Incidente stradale in Iraq, quattro militari italiani feriti

Quattro militari italiani, impiegati nell’operazione Prima Parthica, a bordo in un Vtlm Lince, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale per cause ancora in corso di accertamento”.

Lo rende noto un comunicato dello Stato maggiore della Difesa. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Erbil, sede del contingente italiano, a Dohuk mentre i quattro militari tornavano da un’attività di servizio nella città di Alqosh.

Il mezzo sul quale i quattro viaggiavano si è ribaltato a un centinaio di chilometri a nord di Erbil. Tre sono stati medicati e dimessi con prognosi di dieci giorni, per il quarto si sospetta una frattura e sono stati decisi accertamenti radiologici.

I militari erano coscienti e sono usciti autonomamente dal mezzo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente anche se, da un primo esame, sembrerebbe che il ribaltamento sia stato provocato da un dosso della strada.

«I soldati italiani sono stati prontamente soccorsi dai commilitoni presenti sul posto. Tre dei militari sono stati medicati presso il Role Medical Care di 2° livello statunitense di Erbil e dimessi con prognosi di dieci giorni, mentre il quarto militare è stato trasferimento presso il Role 3 di Baghdad per essere sottoposto ad esame radiologico per una sospetta frattura. Sono attualmente in atto le indagini di polizia giudiziaria per determinare le motivazioni dell’incidente. Tutte le attività in operazione sono svolte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) della Difesa».

