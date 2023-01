La Finlandia pronta a premere il bottone rosso del dispiegamento militare

Se la Finlandia o la Nato ritenessero che una minaccia militare necessiti di azioni preventive, non sarebbe escluso il dispiegamento di truppe alleate in Finlandia, ha dichiarato sabato a Mtv3 il generale e capo della Difesa Timo Kivinen. Durante la sua candidatura alla Nato, la Finlandia ha sottolineato che rimane responsabile della difesa del proprio territorio. Tuttavia, Kivinen non esclude il dispiegamento di truppe alleate sul terreno – se e quando la Finlandia diventasse membro della Nato.

“Se da questo punto di vista fosse giustificata la presenza di truppe di Paesi alleati in Finlandia, allora verrebbero intraprese delle azioni”, ha spiegato Kivinen, ricordando però che la decisione finale verrà presa a livello politico. Il capo della Difesa ha anche avvertito che la Finlandia non deve riporre la sua fiducia in un falso senso di sicurezza. Secondo lui, la Russia non deve essere sottovalutata militarmente. Il Paese impara dai propri errori e continua a disporre di armi e munizioni.

“Noi (Finlandia) siamo un cosiddetto Paese di prima linea, il che significa che condividiamo un confine con la Russia che sta conducendo una guerra aggressiva. La Finlandia non è un membro della Nato, quindi non dovremmo pensare di vivere in un santuario”, ha detto Kivinen.

La Finlandia non ha preso una decisione sulla donazione di carri armati all’Ucraina e Kivinen si è rifiutato di speculare sull’esito dei preparativi. Interrogato sulle capacità di difesa della Finlandia, Kivinen ha confermato che l’acquisto di missili avanzati per la difesa aerea sarà annunciato a breve.