Attentato a un alto ufficiale 007 iraniano delle Guardie della Rivoluzione Islamica, è grave

Un alto ufficiale dell’intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Mohammed Akiki, è stato vittima di un attentato a Teheran ed è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche in seguito alle gravi ferite riportate: lo scrive il sito Bnn network.

Lo scrittore israeliano Amir Tsarfati riporta sul suo canale Telegram che Mohammed Akiki si trova nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Teheran in seguito ad un tentativo di assassinio in una sparatoria .

