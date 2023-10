Guerra Israele-Hamas, carabinieri rientrati in Italia da Gerico: “Impossibile continuare il nostro lavoro”

La guerra in corso tra Israele e Hamas ha reso “impossibile proseguire con le nostre attività che ormai erano ridotte al minimo e con i pochi presenti nell’area di Gerico”. Lo ha detto uno dei carabinieri rientrati a Pisa dalla Cisgiordania e fino a ieri impegnati nella missione addestrativa italiana in Palestina per la formazione degli appartenenti alle forze di polizia palestinesi. La decisione del ritiro è stata presa dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che era in costante contatto con il comandante del contingente Giuliano Polito.

Il lavoro dei carabinieri in Palestina I carabinieri, che fanno parte della Missione addestrativa italiana in Palestina (Miadit) e che sono rientrati in Italia atterrando oggi a Pisa, erano impegnati nell’addestramento degli appartenenti alla Palestinian Security Forces, le forze di sicurezza del ministero dell’Interno della Palestina, presso il polo addestrativo di Gerico.

La stabilizzazione dei territori palestinesi Tra i compiti della missione vi era l’insegnamento delle tecniche di polizia, della gestione dell’ordine pubblico, delle tecniche investigative, della protezione del patrimonio culturale e del concorso alla creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei territori palestinesi.

Il supporto dell’Arma La Miadit è nata nel 2012 a margine del tavolo di coordinamento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e autorità Palestinese, nel corso del quale il ministro dell’Interno palestinese chiese il supporto dell’Arma dei Carabinieri per addestrare le forze di sicurezza palestinesi.

L’autorizzazione palestinese La richiesta fu positivamente accolta dall’autorità politica nazionale, che autorizzò il lancio di una missione di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi in Gerico, da parte di una “training unit” dell’Arma dei Carabinieri, in due cicli annuali di 12 settimane ciascuno.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!