Al via dall'Italia l'esercitazione nucleare della Nato

Lunedì 16 ottobre la Nato lancia l’esercitazione nucleare annuale ‘Steadfast Noon’, pianificata da tempo, a cui prenderanno parte 60 aerei che si alzeranno verso il cielo dall’Italia per voli di addestramento sull’Europa meridionale. Nessuno di loro trasporterà vere bombe.

Prende il via da lunedì dall’Italia l’esercitazione nucleare della Nato ‘Steadfast Noon’, e terminerà il 16 ottobre. Si tratta di un’attività di formazione di routine che viene condotta ogni anno da oltre un decennio, fa sapere l’Alleanza Atlantica. Le manovre coinvolgeranno 13 Paesi alleati e un mix di tipi di aerei, tra cui aerei da combattimento avanzati e bombardieri B-52 statunitensi che voleranno dagli Stati Uniti. Partecipano anche jet convenzionali e aerei da sorveglianza e rifornimento. Ogni anno un diverso alleato della Nato ospita l’esercitazione e quest’anno i voli di addestramento si svolgeranno sull’Italia, sulla Croazia e sul Mar Mediterraneo. Si legge in una nota pubblicata dalla Nato.

“La nostra esercitazione contribuirà a garantire la credibilità, l’efficacia e la sicurezza del nostro deterrente nucleare”, ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “Invia un chiaro messaggio che la Nato proteggerà e difenderà tutti gli alleati”.

Esercitazione Nato senza bombe nucleari

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO LA PUBBLICITÀ

L’esercitazione coinvolge aerei da combattimento in grado di trasportare testate nucleari, ma non coinvolge bombe vere, spiega ancora la Nato. L’esercitazione non è collegata agli eventi mondiali attuali e la maggior parte dell’addestramento si svolge ad almeno 1.000 chilometri dai confini della Russia. Il Concetto strategico della Nato chiarisce che “lo scopo fondamentale della capacità nucleare della Nato è preservare la pace, prevenire la coercizione e scoraggiare l’aggressione”. Sottolinea che “finché esisteranno le armi nucleari, la Nato rimarrà un’alleanza nucleare”.