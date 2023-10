Finanziere muore mentre è in servizio, trovato a terra da un collega

Un dramma ha colpito il Nucleo di Polizia Tributaria delle Fiamme Gialle di Udine. Durante il turno notturno di vigilanza della caserma, l’appuntato scelto Raffaele Mirarchi, 53 anni, è stato trovato privo di vita. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire le circostanze della sua morte.

La triste scoperta è stata fatta dal collega che avrebbe dovuto effettuare il cambio di turno con Mirarchi al mattino. Subito dopo averlo trovato senza vita, è stato chiamato il numero di emergenza 112 per richiedere un’ambulanza. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, non c’è stato nulla da fare: l’appuntato era deceduto. La Procura, guidata dal pm di turno Elisa Calligaris, ha incaricato un medico legale di eseguire un esame esterno sul corpo. Inizialmente, non sono state individuate lesioni attribuibili a interventi esterni, e sembra che la causa del decesso possa essere stata una forma di malore.

Mirarchi era nato a Catanzaro nel 1970 e aveva intrapreso la sua carriera nelle Fiamme Gialle nel 1991. Da molti anni prestava servizio in Friuli, dopo aver lavorato per lungo tempo a Spilimbergo. Era residente a Udine e lascia la sua compagna e due figli di 18 e 21 anni.

