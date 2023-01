Carabinieri, due delegati Cobar condannati. Restituiranno i soldi percepiti in modo indebito

Due carabinieri messinesi, sono stati condannati a risarcire l’amministrazione statale con 8000 euro ciascuno. I giudici della Corte dei Conti della sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana hanno emesso la sentenza dopo che i militari sono stati accusati di aver percepito indebitamente indennità e rimborsi per missioni false in qualità di delegati Cobar Sicilia per la categoria dei marescialli e degli appuntati tra il 2012 e il 2013. Una decisione che ha fatto subito scalpore nell’ambiente militare. Ora i militari dovranno restituire tutti i soldi delle missioni percepiti indebitamente all’amministrazione statale.

