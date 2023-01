Malore improvviso mentre fa jogging, carabiniere si accascia a muore: Raffaele Avino aveva 48 anni

Morto improvvisamente mentre faceva jogging. La vittima è un carabiniere di Aprilia, il maresciallo capo Raffaele Avino, 48 anni, in servizio presso l’ispettorato del lavoro di Latina e a lungo militare presso la caserma di Campoverde.

La tragedia si è consumata ad Aprilia in via Monteverdi nei pressi dell’incrocio con via Toscanini. Era da poco passato mezzogiorno quando l’uomo, impegnato in un allenamento, si è accasciato a terra improvvisamente: inutili i soccorsi.

“Una persona che non faceva pesare a nessuno il fatto che lui indossasse la divisa, sempre pronto a trovare la soluzione, da parte mia e di tutta la nostra borgata siamo onorati di averti conosciuto”, scrive sui social il presidente del comitato di quartiere Campoverde.Ieri, nella tarda mattinata della domenica mattina ero anche io a camminare in quello che è considerato ad Aprilia il percorso dei runner e dei walker che, soprattutto di sabato e domenica, appena il beltempo lo permette, escono per camminare o correre, ognuno secondo le proprie possibilità fisiche.