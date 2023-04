Ivoriano riconosce il poliziotto che lo arrestò a marzo, lo pedina e lo accoltella

Durante la mattina di ieri nella Kalsa, antico quartiere arabo di Palermo, un giovane di 23 anni proveniente dalla Costa d’Avorio ha ferito un poliziotto e un passante intervenuto per soccorrerlo. Fortunatamente nessuno dei due risulta gravemente ferito e il giovane è stato arrestato a seguito di una breve fuga.

Secondo una prima ricostruzione, giovedì scorso l’agente colpito aveva arrestato il giovane ivoriano per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Questo fatto avrebbe causato un forte rancore nel giovane, che alla prima occasione ha cercato di vendicarsi colpendo l’agente con un coltello. Inoltre, alcuni giorni fa l’agente ha trovato le ruote della sua auto bucate, anche se non è ancora chiaro se l’episodio sia collegato al 23enne.

LEGGI ANCHE Sparatoria Trieste: «Due Servitori dello Stato uccisi e senza giustizia. Vergognoso»

Ieri mattina il poliziotto, libero dal servizio, era uscito da casa con i genitori e si era diretto verso la sua auto. Mentre apriva la portiera i suoi familiari avrebbero iniziato a urlare per metterlo in guardia. Un giovane infatti si stava avvicinando alle sue spalle con fare minaccioso. L’avvertimento avrebbe consentito all’agente di girarsi e schivare almeno in parte il colpo, diretto alla schiena. Il giovane l’avrebbe così ferito a un fianco, subito dopo sarebbero intervenuti sia il padre che un uomo che aveva visto la scena.

Durante l’attacco alla vittima, il giovane ha ferito l’agente e successivamente anche il passante che ha cercato di intervenire. Fortunatamente gli interventi tempestivi hanno permesso di disarmarlo e arrestarlo in flagranza di reato per tentato omicidio.

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI