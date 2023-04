Napoli, in tre sullo scooter investono carabiniere: denunciato 15enne

Un giovane di 15 anni è stato denunciato a Napoli perché non si è fermato all’alt dei carabinieri. È stato anche multato perché senza casco, senza patente e contromano. Sul motorino con lui due ragazze 14enni.

Stava percorrendo contromano una strada a Napoli ma non si è fermato all’alt investendo un carabiniere. Per questo, un 15enne incensurato è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La vicenda è stata ricostruita da Napoli Today che aggiunge che il ragazzo era in scooter con due ragazze di 14 anni.

La dinamica dei fatti

Dopo l’impatto con il militare, i tre sono caduti a terra e il secondo carabiniere li ha bloccati. Sono stati tutti riaffidati ai genitori. Il giovane alla guida è stato però denunciato e multato perché stava viaggiando senza casco, senza patente e contromano. Il militare ferito ha una prognosi di tre giorni.