Poliziotto muore a Torre del Greco, grave il collega: scontro nella notte con un Suv

L’impatto fatale nella notte

Tragedia sulle strade di Torre del Greco, nel Napoletano. Un poliziotto di 47 anni è morto nella notte in un violento incidente stradale. Il collega che era con lui è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli. A renderlo noto è stata la Questura di Napoli, che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.

L’agente deceduto, in servizio al commissariato di Torre del Greco, lascia la moglie e tre figli. Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha raggiunto i familiari per portare personalmente la solidarietà dell’intera Polizia di Stato.

La dinamica dello schianto

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte lungo la strada che collega la Litoranea a via Nazionale, in zona Leopardi. La volante su cui viaggiavano i due agenti, impegnati in servizio, si è scontrata con un Suv proveniente dalla direzione opposta.

Secondo una prima ricostruzione, il fuoristrada, che procedeva a velocità sostenuta, avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno la vettura della Polizia. L’impatto è stato devastante: la volante è stata sbalzata di diversi metri, ridotta a un groviglio di lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine. Per il poliziotto 47enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il suo collega, invece, è stato trasportato d’urgenza in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

La fuga dopo l’incidente

A bordo del Suv c’erano cinque giovani. Dopo lo schianto, il conducente è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. È tuttora irreperibile, mentre gli altri quattro passeggeri, rimasti lievemente feriti, si sono recati in ospedale per le cure del caso.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono in corso per ricostruire la dinamica e identificare il conducente in fuga. Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona per chiarire ogni dettaglio dello schianto che ha strappato alla vita un servitore dello Stato.

