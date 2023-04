Sparatoria Trieste: «Due Servitori dello Stato uccisi e senza giustizia. Vergognoso»

«La non imputabilità di Alejandro Augusto Stephan Meran è l’ennesima pugnalata per la Polizia di Stato. Matteo e Pierluigi non avranno giustizia e questo non può succedere, non può passare questo messaggio».

È il commento di Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap) che si era costituito parte civile contro Meran.

LEGGI ANCHE Tra le forze dell’ordine cresce la paura di utilizzare l’arma

«è stato come ucciderli ancora una volta. Rotta e Demenego erano due poliziotti appassionati, fedeli alla divisa. Sono stati barbaramente uccisi e questo non può trovare giustificazione. Auspichiamo in una revisione del processo. Chi sa come sottrarre un’arma, impugnarla e uccidere – conclude – non può né deve farla franca».

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI