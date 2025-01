In fuga su auto rubata si schiantano dopo inseguimento dei carabinieri. Denunciato 15enne, complici in fuga

Un’altra notte di criminalità scuote la tranquilla provincia bolognese, dove un rocambolesco inseguimento ha tenuto con il fiato sospeso gli abitanti di Crevalcore. La scena, degna di un film d’azione, ha visto protagonisti tre giovani teppisti a bordo di una Volkswagen Golf rubata, che hanno seminato il panico per le vie del paese prima di concludere la loro folle corsa contro un palo della cabina elettrica. L’episodio solleva ancora una volta l’allarme sulla crescente audacia della microcriminalità giovanile nel territorio, sempre più spesso protagonista di azioni spregiudicate che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica.

DALLA QUIETE NOTTURNA ALL’INCUBO

La quiete della frazione di Bevilacqua è stata brutalmente interrotta quando i residenti, già in allerta per una recente ondata di furti nella zona, hanno notato movimenti sospetti di una Golf che si aggirava come un predatore nelle strade deserte. La prontezza dei cittadini nel segnalare l’anomalia al 112 ha innescato una rapidissima reazione delle forze dell’ordine, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra popolazione e carabinieri nel contrasto alla criminalità. Ma quello che sembrava un normale controllo si è trasformato in un pericoloso inseguimento quando i giovani malviventi, alla vista della pattuglia, hanno premuto sull’acceleratore.

IL PREZZO DELL’INCOSCIENZA

L’epilogo della vicenda ha mostrato il volto più amaro dell’incoscienza giovanile: lo schianto violento contro un palo elettrico, la fuga disperata a piedi nelle tenebre e il fermo di uno dei tre protagonisti, un ragazzino di appena 15 anni. Il veicolo, risultato rubato dal parcheggio della stazione di Mirandola solo pochi giorni prima, testimonia un’escalation preoccupante nella gravità dei reati commessi da minori. La denuncia del giovane fermato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e ricettazione in concorso apre uno squarcio inquietante sulla deriva di una generazione che sembra aver smarrito il senso del limite.

CACCIA APERTA AI COMPLICI

Mentre le forze dell’ordine sono impegnate in una serrata caccia ai due complici fuggitivi, la comunità locale si interroga sulle cause profonde di un disagio giovanile che si manifesta in modi sempre più pericolosi. L’episodio non rappresenta solo un caso di cronaca nera, ma un campanello d’allarme che richiede una risposta decisa e coordinata da parte delle istituzioni, delle famiglie e della società civile per arginare un fenomeno che rischia di sfuggire al controllo.

