VIDEO | “Non voglio vedere i carabinieri al bar a bere”. La replica “Stimo le forze dell’ordine, strumentalizzata una mia frase”

Bufera a Rapallo: Consigliere sotto accusa per dichiarazioni sui Carabinieri, Forza Italia ne chiede le dimissioni

La controversa dichiarazione in Consiglio comunale

Un caso che sta scuotendo la politica locale di Rapallo è esploso dopo le dichiarazioni del consigliere comunale di opposizione Andrea Annicchiarico, che durante l’ultima seduta consiliare ha affermato: “Non voglio vedere le pattuglie dei carabinieri dalle 2 alle 5 del mattino a Santa Maria al bar a bere. Li voglio vedere in giro per la città”.

Le parole hanno immediatamente sollevato un’ondata di indignazione, con Forza Italia che ha preso una posizione netta contro il consigliere. Il partito fondato da Silvio Berlusconi, attraverso una nota ufficiale, ha richiesto formalmente le dimissioni di Annicchiarico dal Consiglio comunale.

La reazione di Forza Italia

Il segretario cittadino di Forza Italia, Giacomo Raffo, al termine della riunione del direttivo locale, ha espresso la “più ferma condanna” per quanto dichiarato dal consigliere, definendo le sue parole “gravissime”. Secondo Raffo, tali affermazioni getterebbero “un’ombra inaccettabile su uomini e donne che ogni giorno garantiscono la sicurezza della nostra comunità con dedizione e sacrificio”.

La difesa: “Una tempesta in un bicchier d’acqua”

La vicenda ha sollevato anche reazioni di segno opposto. Come riportato da LevanteNews, Franco Fronzoli, ex appartenente al Comando dei Carabinieri di Rapallo, ha preso le difese di Annicchiarico definendo la polemica “una tempesta in un bicchier d’acqua”. Secondo Fronzoli, l’intervento del consigliere non sarebbe offensivo, ma rappresenterebbe piuttosto “una legittima considerazione ed opinione” sul fatto che sia preferibile vedere i carabinieri pattugliare la città invece che sostare in zone periferiche durante le ore notturne.

La replica del consigliere Annicchiarico

Il consigliere Andrea Annicchiarico ha risposto alle accuse con un comunicato, pubblicato sempre su LevanteNews, in cui respinge fermamente le strumentalizzazioni delle sue parole. “Ciò detto, tutto ieri sera abbiamo lodato l’importante ed essenziale lavoro delle forze dell’ordine reclamando semmai la loro importante presenza nelle ore serali nel centro città e nelle varie vie di Rapallo”, ha dichiarato Annicchiarico.

Il contesto politico della polemica

Secondo quanto affermato dallo stesso Annicchiarico, la polemica sarebbe nata in seguito alle numerose critiche da lui mosse a Raffo e al suo gruppo durante la seduta consiliare, in particolare riguardo al loro comportamento in aula, alle “boutade” contro l’acquisto degli “emiliani”, alle “richieste fantasiose di un mutuo da 5 milioni di euro” e alla proposta di vendere Villa Porticciolo, definita dal consigliere “la più bella delle proprietà del nostro Comune nonché l’unica che rende dei soldi”.

Disponibilità alle scuse e accuse di strumentalizzazione

Annicchiarico ha sottolineato di conoscere “la fatica degli uomini di polizia e dell’arma dei carabinieri”, tra cui annovera “molti amici”, e il loro “duro lavoro” e la “scarsa remunerazione per quello che fanno e per il rischio che corrono”. Ha inoltre espresso disponibilità a scusarsi con le forze dell’ordine qualora si fossero sentite offese, ma ha definito le dichiarazioni di Raffo e del direttivo di Forza Italia “assolutamente pretestuose, offensive della mia persona e di basso lignaggio politico”.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI