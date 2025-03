Difesa Europea 2.0: L’Ucraina Entra nel Mercato Unico della Sicurezza – Ecco il Piano da 800 Miliardi

In una bozza di Libro Bianco che sarà pubblicata la prossima settimana, la Commissione europea espone la sua visione di un “mercato unico della difesa”, che includa l’Ucraina, per aiutare e incoraggiare gli Stati membri ad acquistare di più per colmare le lacune critiche di capacità.

Nel documento, i cui dettagli sono stati riportati per la prima volta da Reuters, la Commissione identifica le principali lacune, raccomanda la creazione di scorte strategiche, chiede l’integrazione dell’“industria ucraina della difesa nell’industria europea della difesa” e la preferenza europea negli appalti pubblici. Il documento illustra inoltre i piani per semplificare le regole per fare affari nel settore della difesa.

In questo modo, l’esecutivo dell’UE promuove ancora una volta l’idea che i Paesi dell’Unione debbano acquistare insieme attrezzature per la difesa.

L’obiettivo finale è quello di colmare molte delle lacune di capacità critiche dei Paesi, come i droni, la difesa aerea e le munizioni, e di evitare la dipendenza dai fornitori.

“Solo insieme, gli Stati membri saranno in grado di fare la differenza”, scrive la Commissione nella bozza di libro bianco visionata da Euractiv. Diverse fonti hanno dichiarato che il documento è ancora in fase di revisione e potrebbe subire modifiche prima della presentazione ufficiale di mercoledì prossimo.

Il libro bianco avrebbe dovuto stilare un elenco di carenze critiche di capacità – anche se queste sono per lo più note e gli Stati membri decideranno in ultima istanza cosa acquistare – e idee di finanziamento per guidare il lavoro relativo alla difesa nei prossimi cinque anni.

Un Mercato Unico della Difesa: Colmare le Lacune e Rafforzare l’Industria

La settimana scorsa, la Commissione ha proposto cinque idee per liberare 800 miliardi di euro, che secondo lei dovrebbero servire a stimolare la produzione dell’industria della difesa e l’acquisto di armi.

La forte dipendenza dalle attrezzature statunitensi e l’incertezza dell’amministrazione Trump hanno indotto diversi Paesi a prendere in considerazione l’aumento della spesa per la difesa.

Il documento di 20 pagine evidenzia le “minacce” di Russia e Cina, l’“allontanamento” dell’Africa dall’Europa e la “corsa alla tecnologia” basata sulla dipendenza da Stati Uniti e Cina.

Riconosce inoltre che “l’aumento della spesa per la difesa deve andare di pari passo con un sostanziale consolidamento della base industriale europea della difesa”.

La Commissione è stata riluttante a commentare il fatto che il versamento di denaro per l’acquisto congiunto dei prodotti più necessari potrebbe finire per avvantaggiare le aziende più grandi e portare al consolidamento del mercato.

Per ora, l’industria della difesa può essere “eccessivamente dipendente dalle esportazioni, in parte perché non può trarre i benefici di un mercato unico della difesa”, aggiunge il documento.

Il nuovo piano del presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen per riarmare l’Europa non prevede quasi alcun denaro fresco e lascia sulle spalle degli Stati membri l’onere di trovare il vero denaro.

Martedì mattina von der Leyen ha dichiarato …

L’UE può aiutare, si legge nel testo, “sostenendo, rafforzando e promuovendo le capacità industriali in tutta l’UE; assicurando l’approvvigionamento di fattori produttivi critici per l’industria e riducendo le dipendenze; eliminando gli ostacoli alla circolazione di prodotti e servizi per la difesa nel mercato unico; semplificando le norme esistenti e riducendo la burocrazia; incentivando la ricerca e lo sviluppo per promuovere l’innovazione; e promuovendo le competenze e l’esperienza nel settore della difesa”.

Inoltre, l’UE “potrebbe anche agire come centrale di acquisto per conto dei Paesi”.

Parallelamente, i Paesi dell’UE stanno attualmente negoziando la proposta di programma industriale dell’UE (EDIP) per incrementare la produzione attraverso appalti congiunti.

Nel tentativo di rassicurare gli Stati membri sul fatto che la politica di difesa rimane una competenza nazionale fondamentale, la Commissione scrive che “gli Stati membri rimarranno al posto di guida della difesa, beneficiando al contempo del valore aggiunto offerto dall’UE e sfruttando appieno il mercato unico”.

Sette progetti aree critiche

La Commissione ha anche elencato sette aree in cui esistono “diversi progetti di capacità critica” e in cui i Paesi dell’UE devono stabilire insieme le priorità di spesa in quanto hanno implicazioni a livello europeo.

I progetti che potrebbero essere designati come progetti di interesse comune potrebbero beneficiare di ulteriori finanziamenti dell’UE e di esenzioni dalle normative ambientali.

Le aree ampiamente note come questioni di interesse comune per gli europei includono le seguenti:

Difesa aerea e missilistica: uno scudo di difesa aerea e missilistica integrato e multistrato che protegga dall’intero spettro di minacce aeree (missili da crociera, missili balistici e ipersonici, aerei e UAS) e sia pienamente integrato nel sistema di comando e controllo della NATO.

uno scudo di difesa aerea e missilistica integrato e multistrato che protegga dall’intero spettro di minacce aeree (missili da crociera, missili balistici e ipersonici, aerei e UAS) e sia pienamente integrato nel sistema di comando e controllo della NATO. Sistemi di artiglieria: sistemi di fuoco avanzati che includono artiglieria moderna e sistemi missilistici a lungo raggio progettati per sferrare attacchi precisi e a lungo raggio contro obiettivi terrestri.

sistemi di fuoco avanzati che includono artiglieria moderna e sistemi missilistici a lungo raggio progettati per sferrare attacchi precisi e a lungo raggio contro obiettivi terrestri. Munizioni e missili: una scorta strategica di munizioni, missili e componenti e una capacità di produzione industriale della difesa sufficiente a garantire un rifornimento tempestivo.

una scorta strategica di munizioni, missili e componenti e una capacità di produzione industriale della difesa sufficiente a garantire un rifornimento tempestivo. Droni e sistemi di contrasto ai droni: una flotta di sistemi senza pilota, tra cui veicoli aerei, terrestri, di superficie e subacquei che possono essere controllati a distanza o operare autonomamente utilizzando software e sensori avanzati.

una flotta di sistemi senza pilota, tra cui veicoli aerei, terrestri, di superficie e subacquei che possono essere controllati a distanza o operare autonomamente utilizzando software e sensori avanzati. Mobilità militare: una rete europea di corridoi terrestri, aeroporti, porti marittimi ed elementi e servizi di supporto che facilitano il trasporto rapido e senza soluzione di continuità di truppe ed equipaggiamenti militari nell’UE e nei Paesi partner.

una rete europea di corridoi terrestri, aeroporti, porti marittimi ed elementi e servizi di supporto che facilitano il trasporto rapido e senza soluzione di continuità di truppe ed equipaggiamenti militari nell’UE e nei Paesi partner. Al, tecnologie quantistiche, guerra cibernetica ed elettronica: applicazioni di difesa che utilizzano l’Al militare e il calcolo quantistico; sistemi elettronici avanzati a livello di UE progettati per a) proteggere e garantire l’uso dello spettro elettromagnetico per le forze e le operazioni terrestri, aeree, spaziali e navali; b) sopprimere, interrompere e negare l’uso dello spettro elettromagnetico da parte di un avversario; e c) proteggere la libertà di operare nel cyberspazio e garantire l’accesso senza ostacoli alle capacità informatiche.

applicazioni di difesa che utilizzano l’Al militare e il calcolo quantistico; sistemi elettronici avanzati a livello di UE progettati per a) proteggere e garantire l’uso dello spettro elettromagnetico per le forze e le operazioni terrestri, aeree, spaziali e navali; b) sopprimere, interrompere e negare l’uso dello spettro elettromagnetico da parte di un avversario; e c) proteggere la libertà di operare nel cyberspazio e garantire l’accesso senza ostacoli alle capacità informatiche. Abilitazioni strategiche, capacità di combattimento e protezione delle infrastrutture critiche: tra cui, ma non solo, aerei per il trasporto aereo strategico e il rifornimento aria-aria, consapevolezza del dominio marittimo, capacità di combattimento (aereo, terrestre e marittimo), uno scudo spaziale e uno scudo per i confini orientali per la sicurezza dei confini terrestri.

Norme di preferenza dell’UE

La Commissione ha anche proposto di applicare la preferenza dell’UE agli “appalti pubblici per i settori e le tecnologie strategiche legate alla difesa”. Poiché questo punto di vista si scontra con quello di alcuni Paesi dell’UE, la Commissione propone un’esenzione.

La “preferenza europea sarà efficace solo se sono disponibili prodotti europei pertinenti”, prosegue la Commissione, proponendo ‘riserve strategiche per scopi industriali’ e un meccanismo di vendita da governo a governo europeo.

Gli appalti pubblici dovrebbero quindi seguire queste regole, suggerisce il documento:

“1) cercare una soluzione comunitaria; 2) negoziare con i fornitori europei, possibilmente con il sostegno dell’UE, per ridurre i prezzi e i tempi di consegna, garantendo al contempo il livello di prestazioni richiesto; 3) per i sistemi di difesa per i quali non è disponibile una soluzione comunitaria che rispetti i prezzi, i ritardi e le prestazioni richiesti, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di mettere in comune e consolidare la loro domanda verso aziende di Paesi terzi che condividono le stesse idee, esigendo il pieno controllo; 4) parallelamente, l’UE dovrebbe sostenere lo sviluppo di tecnologie e capacità europee equivalenti”.

Un mercato unico della difesa sta prendendo forma

La Commissione proporrà entro giugno un regolamento di semplificazione omnibus per la difesa, un’armonizzazione e un riconoscimento reciproco delle procedure di certificazione nazionali.

Ma sarà anche accompagnata da una strategia per “approfondire” il mercato unico dei prodotti e dei servizi per la difesa, con maggiore chiarezza sulle norme in materia di appalti, e da una strategia sulla “trasformazione della difesa attraverso l’Al e l’informatica quantistica”.

L’esecutivo dell’UE intende inoltre rivedere l’attuale direttiva sugli appalti pubblici e la direttiva sui trasferimenti intra-UE.