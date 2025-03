Malore mentre fa jogging, Erasmo Larato si accascia e muore a 29 anni: «Una tragedia immane». Era papà di due bimbi piccoli

Una tragedia improvvisa e una famiglia in pezzi. Un ragazzo di 29 anni, Erasmo Larato, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, 12 marzo, mentre stava facendo jogging in contrada Denora, a Santeramo in Colle, nel Barese. il giovane è stato colto da un malore e si è accasciato sull’asfalto. A prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118, sono stati le altre persone che si stavano allenando. Quando il personale sanitario ha raggiunto il 29enne, padre di due bambini piccoli, ha potuto solo constatarne il decesso.

Il dolore della comunità

«Una vita che vola via è sempre causa di sofferenza, perché non si è mai pronti a perdere i propri cari, ma se questo accade ad un giovane di appena 29 anni, si spezza il cuore, perché è una tragedia immane», il commento affidato ai social del sindaco di Santeramo, Vincenzo Casone. «Sono addolorato per l’improvviso malore che ha colto questo ragazzo, mentre era all’aperto a fare sport – aggiunge- sono addolorato per la famiglia». Tutta la comunità santermana si stringe al dolore, esprimendo profondo cordoglio ai familiari del giovane Erasmo. Che riposi in pace», conclude.

La prematura scomparsa di Erasmo Larato rappresenta una di quelle tragedie che lasciano senza parole, colpendo particolarmente per l’età della vittima e per le circostanze in cui è avvenuta, durante un’attività salutare come lo sport all’aria aperta, trasformata in un destino crudele e inaspettato.

