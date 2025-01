Forze Speciali: nuovi Incursori entrano nell’élite della Marina. Crosetto: ‘Siete la punta di diamante della Difesa’

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha partecipato oggi, a La Spezia, alla cerimonia di consegna dei brevetti da Incursore agli allievi del 75° corso ordinario della Marina Militare. La cerimonia si è tenuta al Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN).

“Oggi sono qui per portare il rispetto del Paese a voi neo incursori e a chi vi ha preceduto, a chi ha scritto pagine gloriose di storia e di cui oggi raccogliete l’impegnativa eredità. Le Forze Speciali rappresentano la punta di diamante della Difesa. Un gruppo composto da pochi, ‘pochi felici, una banda di fratelli’ per citare l’Enrico V di Shakespeare, che con coraggio, disciplina e spirito di servizio rappresenta l’orgoglio di servire la Nazione. Perché le Forze Armate sono presidio di democrazia e libertà; poche persone cui è demandata la difesa della collettività. Sono onorato e mi inchino davanti ai valori e agli ideali che vi animano e rendo omaggio alla storia di cui oggi entrate a far parte. Voi da oggi entrate in una famiglia che considero mia, una famiglia che chiede molto e sa dare molto”.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, numerose autorità politiche e militari.

