Impegno, tecnica e spirito di squadra: i neo VFI del 152° “Sassari” completano con successo l’addestramento

I VFI neo assegnati al 152° reggimento fanteria “Sassari” consolidano le procedure all’interno delle squadre operative.

Rafforzare l’uniformità delle procedure tecnico-tattiche e ottimizzare l’impiego degli equipaggiamenti

​​Concluso l’addestramento di amalgama, presso la caserma “Gigli” di Nuoro, in favore dei VFI neo-assegnati al 152° reggimento fanteria “Sassari”, con l’obiettivo di rafforzare l’uniformità delle procedure tecnico-tattiche e ottimizzare l’impiego degli equipaggiamenti in dotazione.



Il personale militare è stato impegnato in un intenso programma addestrativo che ha incluso esercitazioni di tiro, manutenzione dell’armamento, addestramento al combattimento individuale, marce in assetto tattico e procedure di comunicazione radio. Particolare attenzione è stata riservata all’uso dei sistemi C4, alla topografia e alle procedure CBRN, oltre che alle tecniche di primo soccorso.



​L’addestramento si è concluso con un’esercitazione che ha consentito ai partecipanti di mettere in pratica le competenze acquisite e verificare il livello di amalgama raggiunto all’interno delle squadre operative. Un’esperienza formativa che ha consentito ai giovanissimi “sassarini” di cimentarsi in attività coinvolgenti e stimolanti nel loro primo contatto con la vita di reparto.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI