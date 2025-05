Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi durante un'escursione

Le ricerche andavano avanti da ieri sera. E’ successo nel Chietino.

Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei due vigili del fuoco scomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. In corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due vigili, entrambi 43enni in servizio nel comando di Chieti.

L’allarme era scattato ieri sera per il recupero di quattro persone disperse, vigili del fuoco del Comando di Chieti che si trovavano in escursione durante una giornata libera dal servizio. Due dei quattro sono stati ritrovati vivi, uno indenne e l’altro ferito, trasportato poi all’ospedale di Chieti non in pericolo di vita.