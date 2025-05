Concorso allievi Marescialli Marina Militare: pubblicato il bando per 266 posti

È stato ufficialmente pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per 266 Allievi Marescialli della Marina Militare. Il concorso rappresenta un’importante opportunità di carriera nelle Forze Armate, con 210 posti destinati al Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 56 al Corpo delle Capitanerie di Porto.

I dettagli del concorso

Il bando prevede la possibilità di concorrere, in alternativa, per i posti di “Categorie/Specialità varie” oppure per quelli della “Categoria/Specialità Infermiere – SS/I”. Dei 266 posti totali, 8 sono specificamente riservati alla specialità infermieristica.

Come stabilito dal bando, il 10% dei posti è riservato a particolari categorie, tra cui coniugi e figli superstiti del personale delle Forze Armate e di Polizia deceduto in servizio, diplomati delle Scuole Militari e assistiti dalle opere di assistenza degli orfani militari.

Requisiti di partecipazione

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (conseguito o da conseguire entro l’anno solare 2025)

Età compresa tra i 17 e i 26 anni (fino a 28 anni per chi ha già prestato servizio militare)

Idoneità psico-fisica e attitudinale

Fasi del concorso

Il percorso selettivo prevede numerose prove:

Verifica delle qualità culturali e intellettive Prova di conoscenza della lingua inglese Accertamento dell’idoneità psico-fisica Accertamento dell’idoneità attitudinale Prove di verifica dell’efficienza fisica Prova scritta per i candidati alle professioni sanitarie Tirocinio Valutazione dei titoli di merito

Tempi e modalità di presentazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi mediante SPID o CIE.

Preparati al meglio per il concorso

Preparati in modo efficace al concorso con i corsi specifici di Sviluppo e Formazione (clicca qui). I percorsi formativi sono studiati appositamente per supportarti in tutte le fasi della selezione, dalle prove culturali a quelle fisiche, con materiali didattici aggiornati e docenti esperti nel settore.

La preparazione mirata può fare la differenza tra il superamento e il fallimento di questo concorso altamente competitivo. Non lasciare al caso la tua futura carriera: investi nella tua formazione per massimizzare le possibilità di successo.

Il corso biennale per Allievi Marescialli rappresenta l’inizio di un percorso professionale prestigioso all’interno della Marina Militare, che offre opportunità di crescita, stabilità lavorativa e la possibilità di servire il Paese in un ruolo di responsabilità.

Per tutti i dettagli sul bando e sulle modalità di partecipazione, si consiglia di consultare il documento ufficiale pubblicato sul portale dei concorsi del Ministero della Difesa.