Esercito, concorso interno per VSP da immettere nel ruolo Sergenti

Bando dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, a complessivi 300 posti disponibili per l’ammissione al 27° corso di formazione basico riservato ai volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata.

Il primo concorso, per titoli ed esami, prevede la disponibilità di 180 posti, mentre il secondo concorso, a cui si può partecipare solo con la presentazione di titoli, prevede altri 120 posti. La specializzazione per quest’ultimo verrà assegnata al termine della fase basica del corso.

È possibile partecipare soltanto a uno dei due concorsi, in base ai requisiti richiesti dall’articolo 2. Se un candidato dovesse presentare domande di partecipazione per entrambi i concorsi, sarà ammesso soltanto a quello per il quale ha presentato domanda più tardi, venendo considerato rinunciatario per l’altro per cui aveva presentato domanda inizialmente.

I dettagli della ripartizione dei posti nel concorso per titoli ed esami sono consultabili nel decreto integrale. → CLICCA QUI PER LEGGERLO

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI