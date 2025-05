Folgore e i parà USA della 173^ insieme nell’esercitazione ‘Amaranth Beret’: operazione congiunta di successo

Si è conclusa, presso la Brigata Paracadutisti Folgore, l’esercitazione “Amaranth Beret” che ha visto impegnate una compagnia di baschi amaranto del 187° reggimento paracadutisti “Folgore” ed un plotone di paracadutisti della 173^ Airborne Brigade, di stanza presso la Caserma “Ederle” di Vicenza. ​

​

L’esercitazione, si inquadra nel contesto delle periodiche attività reciproche delle unità appartenenti alla c.d. Airborne Community ed ha costituito un momento addestrativo fondamentale per perfezionare le capacità di pianificazione e condotta di operazioni avioportate congiunte, offrendo un’importante opportunità di scambio professionale tra i paracadutisti italiani e statunitensi.​

​

In particolare, nella fase iniziale le unità si sono addestrate nella pianificazione speditiva e nella condotta di una Joint Forcible Entry Operation (JFEO) sulla zona lancio “Nella” di Altopascio (LU), effettuando la conquista e il consolidamento dell’obiettivo.​

​

L’esercitazione ha previsto una seconda fase sviluppata presso l’area addestrativa di Valle Ugione (LI) dove il personale è stato messo alla prova su vari percorsi addestrativi. Tra le altre si sono condotte, in mutual training, attività addestrative in ambito Military Operations in Urban Terrain (MOUT) facendo ampiamente ricorso a sistemi di simulazione quali gli Inflatable Wall System (edifici gonfiabili) e munizionamento marcante (SIMUNITION) e l’addestramento specifico al Counter Improvised Explosive Device. ​

​

L’esercitazione è terminata con una attività di tiro presso il poligono ISOPOL dello stesso Complesso Addestrativo Multifunzione “Folgore”.​

