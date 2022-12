“Il Reparto della Polizia a Cavallo versa in condizioni drammatiche”. Immagini choc

Il Reparto di Polizia a Cavallo della Polizia di Stato versa in una condizione drammatica, sia dal punto di vista dei poliziotti che degli animali” così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp che, in una lettera indirizzata al Dipartimento di Pubblica Sicurezza oltre che alle maggiori associazioni animaliste del Paese, denuncia – allegando le immagini che mostrano gli animali che si nutrono e si muovono in un campo inzuppato di acqua e fanghiglia – la situazione in cui versa il Centro di Coordinamento Servizi Cinofili e a Cavallo che si trova a Ladispoli, comune alle porte di Roma.

”Oltre al fatto che gli agenti sono costretti a operare senza alcun dispositivo di protezione individuale, senza acqua calda per potersi lavare al termine del servizio e senza alcun tipo di abilitazione per le manovre con trattori e per la movimentazione di carichi pesanti, gli animali vivono in uno stato disperato, alcuni appaiono denutriti e sporchi” continua.

”Nonostante da mesi stiamo allertando l’amministrazione in merito a questa situazione, negli ultimi giorni le condizioni del Centro, anche a causa del maltempo, sono di gran lunga peggiorate ed è perfino crollato il controsoffitto degli spogliatoi a causa delle infiltrazioni. Questa situazione non può più andare avanti in questo modo: aspettiamo risposte concrete e interventi mirati volti a migliorare le condizioni dei poliziotti e degli animali” conclude.