Poliziotto muore a 34 anni dopo un intervento chirurgico per un tumore: addio a Simone De Martinis

Le complicazioni dopo l’operazione al San Filippo Neri di Roma

È morto a soli 34 anni il poliziotto Simone De Martinis, in servizio sull’isola di Capri, a seguito di complicazioni sopraggiunte durante un intervento chirurgico presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma. Il giovane si era sottoposto a un’operazione per la rimozione di un tumore benigno al nervo acustico, ma nel corso della procedura si è verificata un’emorragia cerebrale.

Il primo intervento era stato eseguito nella giornata di mercoledì. A causa delle complicazioni intraoperatorie, De Martinis è stato sottoposto a un secondo intervento d’urgenza nella giornata di giovedì. Ricoverato in terapia intensiva, è entrato in coma e non si è più risvegliato. La morte è sopraggiunta nel pomeriggio di venerdì 28 giugno.

Chi era Simone De Martinis

Originario di Torre del Greco, De Martinis prestava servizio a Capri come agente della Polizia di Stato. Era conosciuto per la sua dedizione al lavoro e molto apprezzato nell’ambiente professionale e tra i cittadini. Il suo impegno sull’isola lo aveva reso un punto di riferimento per la comunità.

Grande appassionato di calcio, era un tifoso del Napoli e seguiva con entusiasmo la squadra partenopea.

I funerali a Torre del Greco

I funerali di Simone De Martinis si terranno oggi, lunedì 30 giugno, alle ore 17.00, presso la Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco. Sono attese numerose presenze tra familiari, colleghi e amici.

L’intera comunità, sia a Capri che a Torre del Greco, è stata colpita dalla notizia della sua scomparsa e si è stretta attorno alla famiglia in queste ore di lutto.

