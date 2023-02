Il nuovo limite d’età per entrare nelle forze armate e di polizia

L’accresciuta richiesta di una Forza armata rinnovata ed efficiente ha portato alla riduzione del limite d’età per partecipare ai concorsi. A partire dal 2023, infatti, i nuovi limiti prevedono l’accesso alle forze armate solo a chi non ha più di 24 anni. E’ intenzione del Governo agevolare un costante ricambio generazionale nelle forze armate e di polizia, ringiovanendone le fila.

Cosa prevede la riforma

La riforma in questione prevede un importante cambiamento relativo alla definizione di Ferma Prefissata, ossia la “3+3”. Si tratta di una suddivisione dei volontari in VFI (Volontario in Ferma prefissata Iniziale) e VFT (Volontario in Ferma prefissata Triennale). Allo scopo di incentivare la partecipazione al servizio militare da parte di più giovani, il limite massimo d’età per quanto riguarda i VFI è stato abbassato a 24 anni dal 2023. Un ulteriore calo del limite d’età verrà sperimentato con l’entrata in vigore dei VFT nel 2025, dove il compimento del 28°anno di età rappresenterà il limite ultimo per presentare la domanda. Questa riforma non solo consentirà a un numero maggiore di persone giovani Militari ed Enti di Polizia, ma getterà anche le basi per un cambiamento nella concezione della formazione e delle competenze necessarie per lo svolgimento del servizio militare.

Le ragioni che hanno portato al cambiamento

È evidente come l’abbassamento del limite di età a 24 anni per l’accesso alle carriere militari sia una mossa strategica destinata a rendere le Forze Armate più professionali ed efficienti. I volontari arruolati avranno età più giovani e, pertanto, saranno più ricettivi agli insegnamenti ricevuti durante la formazione. Inoltre, l’età inferiore si tradurrà in un maggiore livello di preparazione fisica e mentale. Per tutti coloro che desiderano intraprendere la carriera militare, questo cambiamento significherà prendere una decisione più tempestiva rispetto al passato.