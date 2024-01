Bando per 69 Allievi Ufficiali all’Accademia della Guardia di Finanza 2024

È stato recentemente pubblicato il Bando del Concorso per l’ammissione di 69 Allievi Ufficiali, nelle specializzazioni Ordinario e Aeronavale, all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2024/2025. Il bando, disponibile dal 19 gennaio 2024, resterà aperto fino alle 12:00 del 19 febbraio 2024, offrendo un’opportunità unica per gli aspiranti ufficiali.

Dettagli sui Posti a Concorso

Il Concorso prevede la seguente ripartizione dei posti:

– 60 posti per il Comparto Ordinario, incluso:

– 1 Posto Riservato per candidati bilingui.

– 1 Posto Riservato per familiari di personale delle Forze armate e di polizia deceduto in servizio.

– 9 posti per il Comparto Aeronavale, con:

– 6 Posti per la specializzazione “pilota militare”.

– 3 Posti per “comandante di stazione e unità navale”.

I candidati possono presentare domanda per una sola specializzazione.

Requisiti per la Partecipazione

Il Concorso è aperto a tutti i cittadini italiani, compresi coloro che prestano servizio militare, che al 1° gennaio 2024 abbiano tra i 17 e i 22 anni (nati tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007). Per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e finanzieri del Corpo, l’età massima è fissata a 28 anni (nati dopo il 1° gennaio 1996).

Un altro criterio essenziale è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione all’università. È ammessa anche la partecipazione di coloro che conseguiranno il diploma nell’anno scolastico 2023/2024.

Modalità di Domanda

Le domande per il Concorso devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 19 febbraio 2024, esclusivamente online tramite il Portale dei Concorsi Online della Guardia di Finanza, seguendo le istruzioni fornite.

Prove del Concorso

Il Concorso prevede diverse fasi, tra cui:

– Prova scritta di preselezione.

– Prova scritta di cultura generale.

– Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici.

– Prove orali.

– Prove facoltative di lingua straniera e informatica.

– Valutazione dei titoli.

– Visita medica di controllo, inclusa l’idoneità al pilotaggio per i candidati alla specializzazione pilota militare.

Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nella Guardia di Finanza, contribuendo alla sicurezza e al benessere del paese con dedizione e professionalità.

Prepararsi al meglio per il successo: i corsi offerti da Infodifesa

Per affrontare al meglio il Concorso è fondamentale dedicare del tempo alla preparazione adeguata. In tal senso, Infodifesa offre la possibilità di partecipare a corsi a distanza, organizzati da docenti altamente qualificati. Questi corsi forniscono le giuste strategie e metodologie per affrontare al meglio le diverse prove del concorso, consentendo ai candidati di acquisire le competenze necessarie per superare con successo le selezioni e realizzare il proprio sogno di diventare poliziotti.

Contattare Infodifesa per ulteriori informazioni e modalità di preparazione al concorso

Se sei interessato a partecipare al Concorso e desideri ottenere maggiori informazioni sui corsi di preparazione offerti da Infodifesa, non esitare a contattarci. Puoi inviare un’email a redazione@infodifesa.it per ricevere tutte le informazioni necessarie sulle opportunità offerte dalla carriera di poliziotto e sulle modalità di preparazione al concorso. Non perdere l’occasione di realizzare il tuo sogno e di contribuire alla sicurezza del nostro Paese.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI