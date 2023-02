“Finanza gestapo”. Il fondatore di Unicusano parla di Ternana e politica poi attacca le Fiamme gialle: «Incompetenti»

«Produco posti di lavoro e pago le tasse. Prendo uno stipendio di 4 milioni l’anno e la metà se li prende lo Stato. Non dovrebbero venire a rompermi i c., la Finanaza è come la gestapo. Ha rotto il c.. Mi dovrebbero ringraziare. La squadra di agenti che si è presentata da noi è fatta di incompetenti, dovrebbero andare a fare gli agricoltori». Così il fondatore di Unicusano Stefano Bandecchi su La7 in seconda serata giovedì 2 febbraio, parlando ancora dell’inchiesta per evasione fiscale che ha travolto il suo ateneo e lo ha costretto a mettere in vendita la Ternana. Essendo anche candidato sindaco di Terni, il facoltoso imprenditore è stato chiamato a esprimersi sulle conseguenze che le indagini potrebbero avere sulla sua campagna elettorale: «Se i ternani sono intelligenti, mi votano perché sanno che io la posso ribaltare sta città».

Bandecchi in tv Nel servizio tv con la giornalista della redazione di Piazza Pulita si vede il presidente delle Fere rassicurare i tifosi: «Io resto qua, tranquilli. Faremo anche lo stadio e la clinica». Poi il giro nella sede dell’università Niccolò Cusano e fino al garage dove sono custodite le macchine di lusso: «Prego venga nel covo dell’evasore» incalza Bandecchi mostrando Ferrari e Rolls Royce che passano come macchine di rappresentanza dell’Università. Ma che ci fa? chiede la giornalista e lui provoca le forze dell’ordine: «Ci andiamo a spacciare cocaina». In trasmissione Bandecchi ha modo di spiegare che ha finanziato diversi politici appartenenti a partiti di destra, sinistra e pure Di Maio. Nel caso di Rocca, candidato alle Regionali nel Lazio e sostenuto dal partito di Bandecchi (Alternativa popolare), pare che questo abbia rifiutato i 60 mila euro offerti dell’Unicusano, per questione di opportunità in relazione alle indagini: «Ormai nessuno vuole più venire nemmeno a cena con me e un barista mi ha persino tirato il caffè». Nello studio di La7 anche lo scontro colorito col giornalista Parenzo: «Solo Unicusano ha Ferrari, nessun’altra università». «Se vuole gliene regaliamo una» replica Bandecchi. «Non accetto regali dagli sconosciuti» la risposta. Solo alcune sere fa, ancora a proposito dell’operazione della Finanza, Bandecchi attraverso la sua emittente ha detto: «In due anni di indagini, noi mai sentiti. Siamo sicuri di aver pagato regolarmente le tasse ma ora ci sorge il dubbio: come li dobbiamo fare i bilanci adesso?»