“Il capitano mi ha molestata”: allieva della Guardia di Finanza denuncia un ufficiale

L’Aquila – Un’inchiesta per presunte molestie sessuali sta scuotendo la prestigiosa Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza a L’Aquila. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia di una giovane allieva al primo anno di corso.

La corsista ha accusato un ufficiale di averla convocata ripetutamente nel suo ufficio per incontri a carattere privato. La gravità delle accuse ha portato all’apertura di un’indagine congiunta da parte della Procura militare di Roma e dell’ufficio inquirente de L’Aquila.

Indagini in Corso: Trasferimenti e Acquisizione di Prove Digitali

In risposta alle accuse, il capitano della Guardia di Finanza coinvolto è stato trasferito in un’altra città. Inoltre, tre suoi colleghi, pur non essendo indagati, sono stati assegnati ad altri incarichi. Si ipotizza che questi ultimi fossero a conoscenza degli eventi che si svolgevano nell’ufficio del superiore.

L’indagine si sta concentrando anche sulle comunicazioni digitali degli allievi. Chat e messaggi sono già stati acquisiti come prove, insieme ad alcuni smartphone sequestrati.

Al momento, l’ufficiale sotto inchiesta risulta solo indagato e non sono stati presi ulteriori provvedimenti nei suoi confronti. È probabile che venga interrogato nei prossimi giorni, insieme alle altre persone coinvolte nella vicenda.

La Scuola, considerata un fiore all’occhiello delle Fiamme Gialle, mantiene il massimo riserbo sulla questione. Le indagini sono state affidate alla stessa Guardia di Finanza e a un altro corpo investigativo non specificato.

