Aeronautica Militare: In arrivo 6 nuovi aerei cisterna per 1,4 miliardi di euro

L’Aeronautica Militare italiana si prepara a un importante potenziamento della sua flotta di aerei cisterna. ARMAEREO, la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, ha recentemente emesso una determina a contrarre per l’acquisizione di sei nuovi aerorifornitori, con un investimento complessivo di 1,4 miliardi di euro, comprensivo del servizio di supporto logistico integrato.

Attualmente, l’Aeronautica Militare dispone di quattro KC-767A, versione da rifornimento in volo e trasporto del velivolo commerciale Boeing 767-200 ER. Questi aerei, progettati e costruiti dalla Boeing negli Stati Uniti con una partecipazione del 15% di Leonardo Aircraft (ex Aeritalia), garantiscono un’elevata autonomia di volo e di carico. Sono certificati per il rifornimento di aerei da caccia italiani e stranieri, tra cui il Tornado e l’Eurofighter Typhoon.

La scelta per i nuovi tanker potrebbe ricadere sull’Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT), già in servizio presso altre forze armate. Questa decisione segnerebbe un cambiamento significativo rispetto alla flotta attuale basata su velivoli Boeing.

L’investimento di 1,4 miliardi di euro sottolinea l’importanza strategica che l’Italia attribuisce alla capacità di rifornimento in volo, elemento cruciale per estendere il raggio d’azione e l’efficacia operativa dei propri assetti aerei.

Questo aggiornamento della flotta permetterà all’Aeronautica Militare di mantenere e potenziare le sue capacità operative, garantendo una maggiore flessibilità e prontezza in scenari sia nazionali che internazionali.

Con l’arrivo di questi nuovi mezzi, previsto nei prossimi anni, l’Italia si allineerà ulteriormente agli standard NATO in termini di capacità di rifornimento aereo, rafforzando il suo ruolo nel contesto della difesa europea e dell’Alleanza Atlantica.

