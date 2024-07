Brigata Pinerolo, il Generale Grossi nominato Comandante: la cerimonia a Bari

Si è svolta presso il circolo di presidio di Bari, la cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata ‘Pinerolo’ tra il Colonnello Pietro Guglielmi, cedente, e il Generale di Brigata Yuri Grossi, subentrante, alla presenza del Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia e delle massime autorità militari, civili e religiose del luogo.

Il Generale di Corpo d’Armata Ristuccia ha espresso parole di apprezzamento per la professionalità e l’impegno dimostrati dagli uomini e dalle donne della Brigata Pinerolo in tutte le occasioni in cui sono stati chiamati ad operare. La Brigata Pinerolo, ha concluso il Generale Ristuccia “è un modello nel campo dello sviluppo tecnologico e della sperimentazione di nuove tattiche, tecniche e procedure condivise in ambito Forza Armata“.

La Grande Unità digitalizzata dell’Esercito Italiano è stata impiegata sul territorio nazionale, garantendo il proprio contributo nell’ambito dell’Operazione ‘Strade Sicure’ per la sicurezza del territorio, il contrasto alla criminalità organizzata e la prevenzione dei reati ambientali. Le donne e gli uomini della ‘Pinerolo’ hanno recentemente garantito la sicurezza durante tutte le fasi del G7 svolto in Puglia.

Continuano, inoltre, le attività connesse al progetto di ammodernamento tecnologico dell’Esercito denominato Network Enabled Capability, in cui la ‘Pinerolo’ è protagonista con il compito di impiegare i materiali di nuova introduzione in servizio e di valutarne i vantaggi operativi. In particolare, durante il vertice del G7 è stato utilizzato il sistema denominato ‘Imperio’ che ha consentito di supportare efficacemente le funzioni operative di Comando, Controllo, Manovra e Intelligence.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI