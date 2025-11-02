I Ranger del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti mostrano la potenza delle Forze Speciali all’85° RAV “Verona”
Operazioni Speciali in azione: i Ranger mostrano le loro capacità ai futuri incursori
Nei giorni scorsi, presso l’area addestrativa del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti “Ranger”, una Special Operation Task Unit (SOTU) del Battaglione “Monte Cervino” ha condotto una dimostrazione capacitiva ad elevato realismo a favore di due compagnie di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) impegnati nel corso di formazione di base presso l’85° Reggimento Addestramento Volontari “Verona” (85° RAV).
Alla dimostrazione ha assistito anche il Generale di Brigata Carmine Vizzuso, Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’addestramento specialistico e del continuo rinnovamento delle capacità operative del comparto FS.
Un banco di prova per i futuri operatori del Comparto Forze Speciali
L’iniziativa è stata concepita per mostrare concretamente le capacità esprimibili dai complessi tattici speciali in scenari di combattimento realistici. I giovani VFI aspiranti al Comparto Operazioni Speciali dell’Esercito hanno potuto osservare da vicino l’applicazione delle tecniche, tattiche e procedure (TTP) proprie delle operazioni speciali, seguendo passo dopo passo lo svolgimento di un atto tattico complesso condotto da operatori della SOTU.
L’azione, caratterizzata da precisione, coordinamento e impiego di equipaggiamenti ad alto contenuto tecnologico, ha offerto ai presenti un raro spaccato dell’eccellenza addestrativa raggiunta dai reparti d’élite dell’Esercito Italiano.
Mostra statica: tecnologia, equipaggiamenti e mezzi in primo piano
A margine della dimostrazione, il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti “Ranger” ha allestito una mostra statica di mezzi, armi ed equipaggiamenti speciali in dotazione al reparto. L’esposizione ha permesso ai giovani militari di approfondire la conoscenza delle dotazioni operative impiegate nelle missioni del comparto FS, contribuendo a rafforzare la motivazione e la consapevolezza professionale degli aspiranti operatori speciali.
L’evento si inserisce nel quadro delle attività di orientamento e formazione rivolte ai volontari in addestramento, con l’obiettivo di avvicinare i futuri soldati alle realtà operative più avanzate dell’Esercito Italiano.