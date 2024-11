Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: giovane militare perde la vita

La comunità di Leverano piange il 24enne Nicolò Cavalera

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Nicolò Cavalera, militare 24enne originario di Leverano, nella notte sulla strada provinciale tra Campi Salentina e Trepuzzi, nel cuore del Salento.

La dinamica del tragico evento

Il giovane militare viaggiava a bordo di una Mercedes classe A quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita fuori strada, terminando la sua corsa contro un albero di ulivo nella campagna circostante.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno dovuto affrontare la delicata operazione di estrazione del corpo dall’abitacolo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo vano.

Una giovane vita al servizio del Paese

Cavalera, che prestava servizio nell’Esercito Italiano presso una sede nel Nord Italia, era tornato nella sua terra natia per un periodo di licenza. La notizia ha profondamente scosso la comunità locale, lasciando nello sgomento familiari, amici e conoscenti.

Le indagini in corso

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per fare piena luce sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

