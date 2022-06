Litiga con un passante ed estrae il revolver, disarmato da un militare dell’Esercito

Litiga con un passante ed estrae una pistola. Lunedì mattina agitato nella pizza principale di Bagnaia. Intorno alle 7.30 un uomo ha creato il panico dopo aver avuto un diverbio con alcuni conoscenti. L’uomo, visibilmente agitato, avrebbe tirato fuori prima la pistola e poi una balestra, iniziando a mostrarle per minacciare le persone presenti. Poi avrebbe urlato «Vi ammazzo tutti».

Il suo comportamento è stato notato da un militare dell’Aves che, in uniforme, stava facendo colazione al bar. Il caporale maggiore è subito intervenuto e con estremo coraggio ha disarmato l’uomo. I carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Bagnaia, giunti nel frattempo sul posto, hanno sequestrato una pistola da Soft Air ad aria compressa priva di tappo rosso e una balestra armata di dardo con punta metallica, entrambe di libera vendita ma di cui è vietato il porto, sono state sequestrate.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori due pistole lanciarazzi. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

AVES COMANDO AVIAZIONE ESERCITO

Il Comando Aviazione dell’Esercito (AVES, chiamata in passato Aviazione leggera dell’Esercito ALE e, per un breve periodo, Cavalleria dell’aria) sovrintende alla componente aerea dell’Esercito Italiano. L’AVES è la più giovane Specialità dell’Esercito Italiano ed è l’unica specialità della Forza Armata che non appartiene a nessuna Arma o Corpo dell’Esercito ma è formata da personale altamente qualificato proveniente da diversi Armi, Corpi o Specialità