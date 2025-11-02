Poliziotto o rapinatore? Insegue una donna armato di pistola d’ordinanza: arrestato Assistente Capo della Polizia

L’arresto in via Cavour: la chiamata che ha svelato tutto

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di venerdì 31 ottobre, quando una 34enne peruviana ha chiamato il 112 da Cologno Monzese, affermando di essere seguita da due uomini armati a bordo di una Citroen C4. La donna ha raccontato ai carabinieri che quei due potevano essere gli autori di una rapina subita dal compagno lo scorso 17 ottobre ai danni della ditta di import-export dove lavorano entrambi.

Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile di Sesto San Giovanni e della Tenenza di Cologno, che hanno bloccato l’auto sospetta in via Cavour. Alla guida c’era Gennaro S., 50 anni, assistente capo della Polizia in servizio all’Ufficio tecnico logistico della Questura di Milano. Accanto a lui, il presunto complice, Leonardo Z., anch’egli 50enne, residente a Buccinasco e pregiudicato per truffa e ricettazione.

L’auto con targhe rubate e l’arsenale nel bagagliaio

Quando i carabinieri hanno perquisito il veicolo, intestato al padre del poliziotto, hanno scoperto che le targhe erano state sostituite con altre risultate rubate poche ore prima. Le originali si trovavano nel bagagliaio. Ma il contenuto dell’auto ha rivelato molto di più: all’interno c’erano una pistola d’ordinanza, un lampeggiante blu, pettorine e abbigliamento con la scritta “Polizia”, una radio portatile, un rilevatore GPS e una placca della Polizia locale.

Tutto il materiale è stato sequestrato, insieme al tesserino di servizio, alla pistola con caricatore e colpi, e trasmesso agli inquirenti per ulteriori accertamenti.

Perquisizioni in caserma e in casa: trovati gioielli sospetti

Dopo l’arresto, gli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Gennaro S., in zona Zara a Milano, e il suo armadietto nella caserma Garibaldi di piazza Sant’Ambrogio, dove lavorava. Sono stati sequestrati diversi gioielli, sui quali ora si stanno eseguendo verifiche per accertarne la provenienza. Gli inquirenti non escludono che si tratti di refurtiva di altri colpi commessi in precedenza.

La rapina del 17 ottobre: il precedente che collega i sospetti

L’episodio a cui la donna ha fatto riferimento nella sua chiamata risale al 17 ottobre scorso, quando quattro uomini armati e con il volto coperto avevano assaltato una ditta di import-export di prodotti alimentari in via Righi, sempre a Cologno Monzese. I malviventi avevano rinchiuso il titolare e quattro dipendenti in uno stanzino e portato via 12mila euro, tra 5mila in banconote e 7mila in monete, fuggendo su un’Alfa Romeo Giulietta rubata, ritrovata poco dopo dai carabinieri.

La 34enne che ha chiamato il 112 è la compagna del titolare della ditta, e sostiene di aver riconosciuto i due uomini fermati come parte del gruppo autore della rapina.

Tentata rapina e ricettazione: gli arresti e le accuse

I due cinquantenni sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso e denunciati per ricettazione. L’assistente capo è stato sospeso dal servizio e condotto al carcere di San Vittore, mentre il suo presunto complice è stato trasferito nel penitenziario di Monza, su disposizione del pm di turno.

Nel frattempo, gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire i moventi e verificare se i due abbiano partecipato ad altri colpi sul territorio milanese. Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, mirano anche a chiarire il legame tra i sospettati e la rapina del 17 ottobre, che potrebbe celare un intreccio ancora più complesso di quello emerso finora.

