Guerini pronto a tagliare Strade Sicure. Sottosegretario Molteni: “E’ un errore!”

L’operazione Strade sicure, attiva in Italia da circa 20 anni, verrà rimodulata. Così ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “ Strade Sicure è un’esperienza che nasce da alcune situazioni specifiche, in parte nasce dopo le vicende del 1992 e l’esigenza di dare testimonianza e concreta azione di controllo del territorio, e dall’altro poi si sviluppa e nasce anche l’attività di prevenzione rispetto a fenomeni di terrorismo. Dobbiamo essere molto prudenti nel maneggiare questo strumento, che ha caratteristiche di sviluppo in relazione a situazioni particolari che il Paese sta vivendo. Non è e non può essere l’ordinarietà “, ha detto il ministro. Pronta la replica del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, contrario all’iniziativa che vorrebbe intraprendere il ministro della Difesa.

Guerini è intervenuto a Napoli per il convegno organizzato nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni della Dia. Durante il suo discorso, Lorenzo Guerini ha aggiunto: “ Il controllo del territorio e dell’ordine pubblico è compito delle forze dell’ordine, su questo dobbiamo stare molto attenti. Io sto ricalibrando insieme al prefetto Giannini il dispositivo di Strade sicure, da 7.800 e passa a cui siamo arrivati arriveremo a 5mila “.

Lorenzo Guerini ha quindi concluso: “ Non lo faccio perché voglio essere reticente a dare un aiuto, ma perché le cose vanno ricondotte nel loro alveo più ordinario e vero. Se c’è bisogno di ulteriore e maggiore capacità di controllo del territorio, questo dev’essere colto con la capacità di incrementare i numeri delle forze di polizia sul territorio. Le forze armate fanno un altro lavoro, possono cooperare, ma non dobbiamo trasformare ciò che nasce da logica emergenziale a qualcosa di ordinario “.