GENERALE DEL COL (UNIFIL) RICEVE IL PRIMO MINISTRO LIBANESE

L’Head of Mission e Force Commander di Unifil, il generale di divisione Stefano Del Col, ha ricevuto oggi, presso il Comando della Missione a Naqoura, nel sud del Libano, una delegazione politica di alto rango guidata dal primo ministro libanese Hassan Diab.

In un clima caratterizzato dalla massima collaborazione e sinergia con la missione Unifil, la delegazione, composta da circa dieci membri, tra cui il vice primo ministro e ministro della Difesa Zeina Aakar ed il comandante delle Forze Armate Libanesi (Laf) generale Joseph Aoun, è stata accolta dal generale Del Col, il quale ha illustrato le operazioni condotte dai peacekeeper nel Libano del sud, in un’Area di Responsabilità compresa tra il fiume Litani, a nord, e la Blue Line a sud.

Tra le sue osservazioni, il capo missione ha ringraziato il governo libanese per il costante impegno e la cooperazione nell’attuazione del mandato di Unifil sancito dalla risoluzione 1701 del 2006. “Professionalità, sinergia e i meccanismi di coordinamento tra le parti sono alla base del successo nel mantenere, da 14 anni, il sud Libano stabile – ha affermato Del Col – Dopo questo lungo periodo di stabilità, senza precedenti per la Regione, dobbiamo ora focalizzare l’impegno all’assolvimento del mandato con efficacia e senza ostacoli per consolidare i risultati raggiunti e garantire, nel futuro, una pace duratura”. Il capo missione ha poi aggiunto che la visita di oggi “incoraggia fortemente” sia i peacekeeper di Unifil sia le Laf, a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel quadro della sicurezza.